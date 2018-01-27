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48 saatlik oyun maratonu başladı

Hürriyet Haber
27.01.2018 - 04:12 | Son Güncelleme:

Tüm dünyada oyun geliştiricileri ve sektöre merak duyanları bir araya getiren en büyük ve kapsamlı oyun geliştirme maratonu Global Game Jam (GGJ) başladı.

Tüm dünyada oyun geliştiricileri ve sektöre merak duyanları bir araya getiren en büyük ve kapsamlı oyun geliştirme maratonu Global Game Jam (GGJ) başladı.

Etkinliğin Türkiye'deki en önemli merkezi olan ODTÜ TEKNOKENT ATOM, bu yıl 225 oyun geliştiriciye ev sahipliği yaptı.

GGJ'nin bu yılki teması ise "iletim" olarak belirlendi. Temanın açıklanmasının ardından ekiplerini oluşturan geliştiricilerin, oyun geliştirmek için zamanla olan yarışı başladı. 

ATOM Ön Kuluçka Merkezi Program Yöneticisi Emek Barış Kepenek, etkinlik öncesinde yaptığı konuşmada, Türkiye'deki etkinliklerin bu yıl 9 merkezde gerçekleştirileceğini söyledi.

48 saatlik oyun maratonu başladı

Türkiye'den GGJ'ye geçen yıl yaklaşık 800 geliştiricinin katıldığını, bu yıl sayının bin katılımcıya yaklaştığını vurgulayan Kepenek, ATOM'da ise 225 geliştiricinin heyecana ortak olacağını ifade etti. Kepenek, geliştiricilerin oluşturacakları ekiplerle belirlenen global tema çerçevesinde 48 saatlik süre içerisinde oyun üreteceklerini belirtti. 

TEKNOKENT Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doç. Dr. Ahmet Yozgatlıgil de bu yıl onuncusu gerçekleştirilen etkinlikle oyun geliştirmede epey yol aldıklarını aktardı.

Hevesli ve deneyimli kişilerin bir araya geldiği etkinlik sonunda keyifli işler çıkaracağına inandığını, ortaya çıkacak ürünleri de merakla beklediğini ifade eden Yozgatlıgil, "Bu 48 saat sizleri sınırlamasın, yaratıcılığınızı cesaretle, yenilikçiliğinizi merakla, üretkenliğinizi de işbirliğiyle pekiştirmenizi diliyorum. Bizler ATOM gibi merkezlerle sizlere ışık tutumaya imkan sağlamaya ve önünüzde farklı yollar oluşturmaya devam edebilmek için sizleri dinliyor ve izliyor olacağız." diye konuştu.

Etiketler: geliştirici
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