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    48 mükerrerciye disiplin yolu

    Rifat BAŞARAN/ANKARA
    07.02.2018 - 21:53 | Son Güncelleme:

    CHP’nin 36. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun, mükerrer imzalara ilişkin “Bu disiplin suçu, bunları partiden atın” dediği öne sürüldü.

    İddiaya göre Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in başkanlığını yaptığı Kurultay Divanı’nın, mükerrer imzaları saptamasının ardından Kılıçdaroğlu, “Delegeler bunun parti tüzüğüne göre suç olduğunu bilmiyorlar mı? Neden mükerrer imza atıyorlar? İki kişiye birden imza vermek disiplin suçu. Bu kişileri tespit edip atın partiden” dedi.

    YARIŞ OLMALI

    Kılıçdaroğlu’nun, İnce’nin mükerrer olanlar çıktıktan sonra aday olmaya yetecek kadar imzasının kalmayacağını öğrendiğinde de “Bu sebeple yarışamaması doğru değil. Yarış olması lazım” dediği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına “Neden mükerrer imzalı başvuruyu Divan’a verdiniz” diye sorduğu, mükerrer imzaların Divan’ın incelemesi sonucu ortaya çıktığı yanıtı alınca da “Mükerrer imza atanların desteğini istemiyorum, bu imzaları kabul etmiyorum o zaman. Önceden bilsem bu imzaları vermezdim” diyerek Divan’a dilekçe verilmesini istediği aktarıldı. Her iki adayın dilekçesine imza veren bazı delegelerin ise Genel Merkez’e “İnce’nin başvurusundaki imza bana ait değil” dilekçesi gönderdiği belirtiliyor.
    Önümüzdeki hafta Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla ilk toplantısını yapacak olan YDK’nın çalışmaya başlamasının ardından mükerrer imzalarla ilgili soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

    Etiketler: gazetehaberleri , Kılıçdaroğlu , Kemal Kılıçdaroğlu , son dakika
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