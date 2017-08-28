48 milyarlık BES rekabeti

BİREYSEL emeklilik şirketleri 1 Ocak’tan itibaren yönettikleri fonların en fazla yüzde 40’ını bir portföy yönetim şirketine yönettirmek zorunda kalacaklar. Akpörtföy Genel Müdürü Alp Keler, böylece Türkiye’de 80 milyar liraya dayanan emeklilik fonlarının yüzde 60’ı olan 48 milyar liranın yönetilmek için el değiştireceğini dile getirerek “Kriterleri taşıyan portföy yönetim şirketleri yüzde 40 sınırlama düzenlemesiyle daha da büyüyebilecek” diye konuştu. Bu oran BES şirketleri fonlarını paylaştıracağı için portföy yönetim şirketlerine yeni bir rekabet alanı sağlayacak.

World Finance tarafından Türkiye’nin Türkiye’nin En İyi Emeklilik Fonu Yöneticisi seçilen Ak Portföy Genel Müdürü Alp Keler, gazetecilerle bir araya geldi. BES fonlarını ekonominin kalbi olarak gördüğünü ifade ederek, “Gelecek nesiller bizim en iyi neyi yaptığımıza bir örnek gösterdiklerinde emeklilik fonlarını gösterecekler” dedi. Emeklilik fonlarını, tüm dünyada uzun vadeli kaynak ihtiyacını karşılayan temel yapı taşı olarak nitelendiren Keler, “Orta ve uzun vadeli yatırımların yönlendirildiği bu enstrümanlar piyasaların istikrarına önemli katkılarda bulunduğu gibi, kamu ve özel sektöre ciddi kaynak sağlayarak ekonomimizin gelişmesine destek olurken yatırımcılarına da bu gelişmeden pay alabilmelerini sağlıyor” diye konuştu.

BES’te önemli gelişmeler olacağını söyleyen Keler, özellikle bir emekillik şirketinin fonlarınının en fazla yüzde 40’ını bir potföy yönetim şirketine yönettirebileceği düzenlemesinin önemine işaret ederek, Türkiye’de 80 milyar liraya dayanan emekillik fonlarının yüzde 60’ı olan 48 milyar liranın yönetilmek için el değiştireceğini belirtti. Böylece şirketlerin yüzde 40 sınırlama getiren düzenlemenin ardından daha da büyüyeceğini ifade eden Keler, BES’in 14 yılda önemli bir mesafe katettiğini ancak GSMH’ye oranla yüzde 4-5 düzeyine gelen sistemin dünya ile karşılaştırıldığında hala çok küçük kaldığını dile getirdi.

UZUN VADEDE AVANTAJLI

BES fonlarının getirisinin düşük olduğu yıllar çok konuşulduğunu oysa bu yıl gibi iyi getiri sağladıkları yıllar gündeme gelmediklerini belirten Keler, şunları kaydetti: “Oysa uzun vadede önemli getiriler sağlıyoruz. Enflasyonun üstünde reel getirilen elde ediyoruz. Örneğin BES fonları kuruluşundan bu yana yüzde 386 getiri elde ederken enflasyon aynı dönemde yüzde 203 oldu. Son 10 yılda BES fonları yüzde 151.8 son 3 yılda yüzde 30.8 ve bu yıl yüzde 10.3 getiri sağladı. Son iki yıldır yüksek reel getiri sağlayan emeklilik sistemi özellikle Türkiye ekonomisinin iyi performans gösterdiği dönemlerde yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Son iki yılda ortalama getiriler yüzde 22.2 olarak gerçekleşirken enflasyon yüzde15.1 oldu.”