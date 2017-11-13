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45 otomobil markasının 44’ünü artık Türkler yönetiyor

Emre ÖZPEYNİRCİ
13.11.2017 - 17:39 | Son Güncelleme:

TÜRKİYE’de otomotiv sektöründe adeta yerli yönetici rüzgarı esiyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği’ne (ODD) üye 45 otomotiv markası var. Bundan 10-15 yıl önceye kadar Türkiye’de yer alan markaların birçoğunun başında yabancı yönetici görev yaparken varken bu sayı bugün itibariyle 1’e düştü. Yani Türkiye’de sadece 1 markanın genel müdürü yabancı. O da Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura. Geri kalan tüm markaların başında artık Türkler var.

Yani uluslararası markalar başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada artık yerel yönetici stratejisine yöneldi. Pazarı daha iyi koklayan, bayilerle, müşterilerle daha45 otomobil markasının 44’ünü artık Türkler yönetiyor iyi iletişim kurabilen yerli yöneticiler tercih edilmeye başlandı. Çünkü Türkiye özelinde bakarsak, yabancı bir yöneticinin pazar dinamiklerine ve şartlarına alışması 2 yılı buluyor. Tam alıştı derken 3 yıllık görev süresinin sonuna geliyor ve hop başka ülkeye transfer oluyor. İşte artık bu tip sıkıntılar otomotiv dünyasında pek olmayacak gibi gözüküyor.

Burada bence en büyük sıkıntıyı Türkiye’ye gelip daha sonra hızla uluslararası arenada basamakları tırmanan yabancı yöneticiler yaşayacak. Çünkü Türkiye gibi sürekli değişen dinamik bir pazarda görev yapmak, kariyerlerinde önemli bir fırsatı onlara sunuyordu. Ama artık arena Türk yöneticilerine kaldı.

İLK KEZ BAŞA GEÇTİLER 

Türkiye’de son dönemde yerli yöneticiyi tercih eden uluslararası otomotiv devleri arasında Nissan, Mercedes, Volvo ve Peugeot yer alıyor. Uzun yıllar Nissan Türkiye’nin başında Japonlar yer alırken, Sinan Özkök bu durumu bozarak ilk Türk Genel Müdür oldu. Aynı şekilde Mercedes 50 yıldır Türkiye’de hep Almanları tepeye getirirken, ilk kez bir Türk’ü Süer Sülün’ü Direktörler Kurulu Başkanı olarak atadı. Volvo yabancı genel müdür kurulanı bozarak geçtiğimiz yıl ilk kez bir Türk’ü başa getirdi. O isim de 20 yıldır Volvo Türkiye’de birçok kademede çalışmış Sabri Sözen oldu.
45 otomobil markasının 44’ünü artık Türkler yönetiyor
İbrahim Anaç, Peugeot Türkiye'nin yeni Genel Müdürü oldu.

SON TÜRK PEUGEOT'DA

Son olarak Fransız Peugeot’dan Türk yönetici hamlesi geldi. 20 Kasım itibari ile Peugeot Genel Müdürlüğü görevine İbrahim Anaç’ın atandığı açıklandı. Daha önce bu görevi yürüten Laurent Pernet ise kişisel sebeplerle PSA Grubu’ndan ayrılmaya ve profesyonel yaşamına yeni bir yön vermeye karar verdiği belirtildi. 1968 yılında İstanbul’da doğan ve 1990 yılında Ankara Polis Akademisinde üniversite eğitimini tamamlayan, İbrahim Anaç, ABD’nin Minnesota eyaletindeki Saint Thomas Üniversitesi’nde MBA ve Uluslararası İşletme alanında master yaptı. Harvard Business School’da General Management Program’ını bitirdi. Evli ve iki çocuk babası olan İbrahim Anaç, Peugeot’nun Uluslararası stratejilerini Türkiye’de hayata geçirmek üzere direkt olarak Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde IOMT* Direktörü Julien Montarnal’a bağlı olarak görev yapacak.

 

Etiketler: Takuya Tsumura
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