45 km’lik yeni ‘boğaz’

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul Projesi’nin güzergahını açıkladı. Beş alternatif üzerinde çalıştıklarını belirten Arslan, 4. alternatif olan Küçükçekmece- Sazlıdere-Durusu koridorunun en uygun proje yolu olarak tespit edildiğini ve Küçükçekmece gölünden girecek 45 kilometrelik Kanal İstanbul’un, Terkos Barajı’nın doğusundan Karadeniz’e çıkacağını söyledi.

5 KORİDOR DEĞERLENDİRİLDİ

Arslan dün bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarda bulundu. Proje için İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Boğaziçi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Gazi üniversitelerinde görevli öğretim üyeleri ve uluslararası uzmanlarla birlikte çalıştıklarını ifade eden Arslan, “Planlanan alanda 35 ilgili kurum ve kuruluşun yapmış olduğu çalışmalar ve veriler, çevresel koşullardan, maden alanlarına, flora ve fauna durumuna kadar tüm etkenler dikkate alınarak 5 koridor değerlendirildi. Bu kriterlere göre de 4. alternatif en uygun güzergah olarak seçildi” dedi.

KARMA MODELLE

Yap-işlet-devret, kamu-özel iş birliğinin diğer alternatifleri dahil olmak üzere karma bir modelle ihaleyi yapacaklarını ve bu sene içinde kazma vurmayı hedeflediklerini belirten Arslan, “3. havalimanına göre konumu Küçükçekmece’den girişi olarak belirlendi. Saha çalışmaları sonucunda Terkos Gölü havzası kritik sınırından uzaklaşılmıştır. Kanal güzergahı Baklalı ve Dursunköy yerleşkeleri dışarıda kalacak şekilde belirlenerek, bölge sakinlerinin olumsuz etkilenmesi önlenmiştir” dedi.

Tsunami risklerine yönelik çalışmaların da gerçekleştirildiğini ifade eden Arslan, “Proje alanıyla ilgili Karadeniz ve Marmara Denizi girişlerindeki rüzgar ve derin deniz dalgaları incelendi. Kanal içerisinde gemi geçişlerinden oluşacak dalgaların kanal yan yüzeylerine etkisi en olumsuz senaryolara göre değerlendirilmiş, detaylı çalışmalar devam etmektedir” bilgisini verdi. Arslan, deprem risk değerlendirmelerinin de yapıldığını söyledi. Arslan, “Bu kapsamda, deprem tehlikesi sonuçları 72 yıl, 475 yıl ve 2 bin 475 yıllık ortalama yineleme süreleri için çalışılmıştır. Sonuç olarak Kanal İstanbul projesinde deprem ile ilgili dikkate alınması gereken parametreler en son deprem bilgi birikimine ve değişik yinelenme sürelerine göre belirlenmiştir” dedi.

Proje büyüklüğüyle ilgili sorular üzerine Bakan Arslan, bu kadar büyük bir projede, kanal kesitine bağlı çalışmalar bitmeden söylenebilecek bir tutarın yanıltıcı olacağını söyledi. Arslan, “Ama bir gerçek var ki şu an ülkemizin en büyük projesi yaklaşık 10.5 milyar Euro’yla Üçüncü Havalimanı, 25 yıllık işletme döneminde 22 milyar Euro kira bedeliyle en büyük proje. Ancak Kanal İstanbul ondan da büyük olacak” dedi.

GEÇİŞLERİN 3’Ü BATIRMA TÜP

KANAL İstanbul’da iki yaka, 6 araç geçişiyle birbirine bağlanırken Bakan Ahmet Arslan, Marmara tarafındaki 3 geçişi, Marmaray projesinde olduğu gibi batırma tüp ile Küçükçekmece Gölü’nün altından geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Kuzey yönündeki diğer alternatiflerin tamamını köprü geçişi şeklinde yapacaklarını söyleyen Arslan, karşıdan karşıya geçişlerde uzun mesafeli, viyadük gerektiren geçişler olmayacağını belirtti.

ADA DA VAR LİMAN DA

KANAL İstanbul için toplam 17 bin metre sondaj çalışması yaptıklarını belirten Arslan, “Çıkacak kazı malzemesi dolgu malzemesi olarak kullanılabilecek. Kanal İstanbul kapsamında, liman, lojistik merkez, yapay ada gibi projelerin planlaması sürüyor. Dolgu alanları ve yapay adaların büyüklük, sayı ve konumları sonra kesinleşecek” dedi.