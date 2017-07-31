45 araç icradan satışa çıkarıldı

Kadıköy Emlak Müdürlüğü tarafından yapılacak ihalede vergi borçlarını ödeyemeyen vatandaşların araçları satışa çıkartılacak.

Lüks araçlarında bulunduğu satılık araç listesinde, piyasa değeri 250 bin TL ye kadar çıkan Audi A8 Long 3,0 TDI de bulunuyor. Anılan aracın fiyatı 160 bin TL olarak belirlendi. İcradan satışa çakan araçlar arasında motorsiklet, otobüs gibi çeşitli araçların da bulunuyor.

Açık teklif usulüyle iki oturumda gerçekleştirilecek olan ihalenin tarihleri 15 ve 17 Ağustos olarak bildirildi.