447’nin şifreleri

CHP’de mükerrer imza tartışmalarının damga vurduğu 36. Olağan Kurultay’da önceki gün, Kemal Kılıçdaroğlu, 447 oy alan rakibi Yalova Milletvekili Muharrem İnce karşısında 790 delegenin oyu ile beşinci kez genel başkanlığa seçildi. Bu sonuç, önemli ipuçları barındırıyor.

DELEGELERİN TERCİHİ

Daha önce gerekli imzayı topladığını açıklayarak genel başkan adaylığını ilan eden Muharrem İnce, önceki gün salona Kılıçdaroğlu’nun partilileri selamlaması için yapılan platformdan girerek psikolojik üstünlük kazandı. Oysa, İnce platformda yürürken henüz adaylığı kesinleşmemişti. İnce, bunun ardından ikinci hamlesini yaparak, faaliyet raporu için aldığı söz hakkını 70 dakikalık adaylık konuşmasına çevirdi. İnce’nin hiçbir müdahaleye maruz kalmadan yaptığı konuşmasının odak noktasını parti yönetimi ve Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştiriler oluşturdu. İnce’nin, parti teşkilatlarında sık sık tartışılan Ekmeleddin İhsanoğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı başta olmak üzere, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına verilen onay, delegeye baskı iddiaları, parti yönetiminin ‘başkaları ne der’ anlayışı ile siyaset yaptığına ilişkin eleştirileri salonda karşılık buldu. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının Türkiye gündemine ilişkin olması, adaylık tezlerini dinlemek isteyen delegelerde heyecan yaratmadı. İnce’nin 2014’te aday olduğu kurultayda aldığı 415 oyun nedeni, beklentisi olan delegenin seçimlerde aday gösterilmemesi ve Ekmeleddin İhsanoğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığına duyulan tepkiyle açıklanmıştı. Delegenin bu kez İnce’ye genel başkanlık için yeterli desteği vermeyeceği konuşuluyordu. Ancak mükerrer oy tartışmalarının damga vurduğu dünkü oy dağılımı İnce’nin genel başkanlık iddiasını gelecek döneme taşıdı. İnce, sosyal medya hesabından “127 yeterli imzayı bulamadı, aday olması için 49 imza bağışlıyorum dediğiniz kişi 447 oy aldı. Partide kurduğunuz bu korku düzeniyle mi Türkiye’ye özgürlük getireceksiniz?” derken iddiasının süreceğine işaret etti.

PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Genel başkanlık seçiminden çıkan sonuç, CHP’nin 2019’da yapılacak kritik seçimler öncesi olağanüstü kurultay çağrıları ve kendi iç tartışmalarıyla meşgul olacağının işaretini de verdi. İlk girişimin, yaklaşık altı ay sonra yapılması planlanan tüzük kurultayının seçimli kurultaya çevrilmesi amacıyla yaşanacağı tahmin ediliyor. Ancak tüm bu tartışmaların dışında farklı genel başkan adaylarının olması, çarşaf liste uygulaması, CHP’de parti içi demokrasiye çok önem verildiğinin göstergesi olarak da değerlendirildi.

ERDOĞAN’DAN TEBRİK TELGRAFI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, CHP’nin 36. Olağan Büyük Kurultayı’nda Genel Başkanlığa yeniden seçilen Kemal Kılıçdaroğlu’na bir

telgraf göndererek, tebrik etti.