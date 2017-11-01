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    441 gün sonra tahliye

    Yunus Emre AYDIN / İSTANBUL
    01.11.2017 - 00:11 | Son Güncelleme:

    Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Yayın Danışma Kurulu Üyesi Aslı Erdoğan ve yazar Ayşe Necmiye Alpay’ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı davada, yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya ve gazetenin imtiyaz sahibi Kemal Sancılı’nın tahliyesine karar verildi.

    Kızılkaya 16 Ağustos 2016’da, Kemal Sancılı ise Ocak 2017’de tutuklanmıştı. İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 6 Mart 2018 tarihine erteledi.

    Etiketler: gazetehaberleri , özgür gündem , tahliye
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