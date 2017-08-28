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434 gün yerine 1 günde çözüm

Oya ARMUTÇU/ANKARA
28 Ağustos 2017 - 16:50Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 21:44

Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, Ekim ayında zorunlu hale gelecek arabuluculuk uygulamasına ilişkin 2017’de patlama yaşandığını belirterek, “Başarı oranı yüzde 91’e çıkan arabuluculuğun zorunlu hale gelmesiyle 400 bin dosya gidecek. İş davası 434 gün yerine bir günde bitecek” dedi.

DÖRT yıl önce başlayan ve TBMM’ye sevk edilen tasarının yasalaşmasıyla iş uyuşmazlıklarında zorunlu hale gelecek arabuluculuk uygulamasında 2017’de patlama yaşandı. İlk sekiz ayda tam 11 bin 145 uyuşmazlığı mahkemesiz arabulucular çözdü. Bu uyuşmazlıklarda ilk sırayı daha zorunlu olmadan işçi-işveren uyuşmazlıklarının alması dikkat çekti. Arabuculukta başarı oranı yüzde 91 oldu.

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar Hürriyet’e, iş uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk getiren yasanın Ekim’de çıkacağını ve bu konudaki tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, şöyle dedi: “İş uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuğun getirilmesiyle yaklaşık 400 bin dosya arabuluculara gidecek. 434 günde biten iş davalara zorunlu arabuluculukla 1 gün ve daha kısa sürede bitirilir hale gelecek. Bu yasa 17 milyon işçi ve 1.5 milyon işveren için de çok önemli. Toplumda uzlaşma kültürünün yerleşmesine, işçi-işveren barışına katkı sağlanacak. Toplam arabulucu sayısı ise 13 bin 446. Bu yeni yasa ile sayı artacak ve istihdam yaratılacak."

2017’DE PATLADI

2013, 2014, 2015, ve 2016 yıllarında arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulan uyuşmazlıkların toplamının iki katı kadarı 2017’de çözüme kavuşturuldu. 2017 yılı Ağustos’una  kadar 11 bin 145 uyuşmazlık arabuluculuk yoluyla çözüldü. Bu anlamda 2017 yılı arabuluculuk için bir patlama yılı olmuştur.  Bugüne kadarki arabuluculuk uygulamalarında 16 bin 630 uyuşmazlık için masaya oturulmuş ve 15 bin 141’i anlaşmayla sonuçlanmıştır. Sadece bin 489’u anlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Arabuluculuk uygulamalarının parasal değeri 802 milyon 530 bin 800 liraya ulaşmıştır. Arabuluculuk yoluyla uyuşmazlıkların yüzde 91’i bir gün ve bir günden daha kısa sürede çözülmüştür. Başarı oranı yüzde 91’dir.

İŞÇİ İŞVEREN İLK SIRADA

Konularına göre arabuluculuk uygulamalarında ilk sırayı yüzde 90 ve 14 bin 909’la işçi ve işveren uyuşmazlıkları alıyor. İkinci sırada 334 uygulama ile maddi-manevi tazminat, üçüncü sırada 266 ile fikri sinai mülkiyet, dördüncü sırada 236 ile alacak uyuşmazlıkları var. En az arabulucuya gidilen konular ise spor ve komşuluk hukuku. Sporda 1, komşuluk hukuku alanında ise 2 arabuluculuk uygulaması yapıldı.”

EN ÇOK ARABULUCULUK YAPILAN ON İL

1-İstanbul: 6516
2-Ankara :  2918
3- İzmir: 2877
4-Bursa: 1922
5-Kayseri:  265
6-Kocaeli:  265
7-Mersin:  218
8-Adana: 163
9-Şanlıurfa: 144
10- Antalya: 138

Etiketler: Arabuluculuk , Arabuluculuk sistemi , Hakan Öztatar
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