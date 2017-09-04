430 bin kişi limana akın etti

ROTTERDAM Dünya Liman Festivali Vakfınca organize edilen ve ‘Su Festivali’ olarak da bilinen etkinlik 3 gün sürdü. Erasmus Köprüsü çevresinde ve Kuzey Denizi’ne bağlanan Nieuwe Maas Nehri’ndeki gösteriler, katılımcıların büyük beğenisini topladı. Köprü çevresindeki çadırlarda çocuk ve yetişkinler için yarışma ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Ziyaretçiler, içinde alışveriş merkezi, sinema ve restoran bulunan Avrupa’nın en büyük feribotlarından biri olarak gösterilen ‘Pride of Rotterdam’ ile gezme fırsatı da buldu.

Kentin liman ve denizcilik alanlarına ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı festivalin kapanışında sahne alan dünyaca ünlü müzik gruplarının verdiği konserin ardından havai fişek gösterisi de yapıldı. Avrupa’nın en büyüğü olarak bilinen Rotterdam Limanı ve çevresinde 1-3 Eylül tarihlerinde düzenlenen etkinliğe, 430 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor.