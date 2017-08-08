43 derece hissedilmesi bekleniyordu... İşte İstanbul'daki serinliğin sebebi

Meteoroloji uzmanı Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kahraman, İstanbul'da bugün bunaltan sıcak ve nemli havaya mola verilmesine yol açan meteorolojik durumun, Karadeniz üzerinden gelen alçak bulutların etkisiyle güneş radyasyonu ile ısınmanın sınırlanmasından kaynaklandığını söyledi.



'TAHMİNİ GÜÇ'

Yrd. Doç. Dr. Kahraman, "Halen Marmara'nın doğusunda alçak bulutlar var. Özellikle yere en yakın stratus bulutlarının tahmini güçtür, çünkü atmosferdeki sirkülasyonun yanı sıra yerel koşullar da bunların oluşumu ve gelişiminde önemli rol oynar. Alçak bulutların perdelemesiyle güneş radyasyonu yere daha az ulaşabiliyor, bu da ısınmayı sınırlıyor" diye konuştu.



Istanbul'da sıcaklıkların şu an 29 derece, bağıl nemin ise yüzde 75 düzeyinde olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Kahraman, "Hissedilen sıcaklık 33 derece. Bu kadar yüksek nemde sıcaklığın bir kaç derece oynaması termal konforumuz için çok daha büyük etkilere neden olur. Örneğin sıcaklık 4 derece artıp 33 dereceye yükseldiğinde, bağıl nem % 75 iken hissedilen sıcaklık 47 dereceye yükseliyor. Böyle bir durumda ısı krampları veya ısı bitkinliği, halk deyimiyle sıcak çarpması meydana gelebilir" sözleriyle vatandaşları aşırı sıcaklara karşı uyardı.