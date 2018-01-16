427 bin öğrenci ilk defa beyazperdeyle tanıştı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, akademik çevrelerce yapılan araştırmalar, sinemanın çocukların ve gençlerin sosyalleşmesi, aile ve arkadaş ilişkileri üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu ortaya koydu.

Türkiye'de sinema salonunda film izleme imkanı bulamayanların sayısının fazlalığı çeşitli raporlara da yansıdı. Buna göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2014'te yayınladığı ‘Türkiye Aile Yapısı Araştırması: Tespitler, Öneriler’ araştırmasına katılanların yüzde 78'inin sinemaya hiç gitmediği ortaya çıktı.

Milli Eğitim ve Kültür ve Turizm Bakanlıkları ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında ‘Öğrenciler Sinema İle Buluşuyor Etkinliği’ iş birliği protokolüyle tüm temel eğitim öğrencilerine, bulundukları illerdeki sinemalarda ücretsiz film izleme imkânı sağlandı.

Bu çalışmayla genç neslin, kültür-sanat hayatına katılımına ve sinema kültürünün yaygınlık kazanmasına katkı verilmesi amaçlandı.

Protokol kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği’nce öğrencilerin sinemalara ulaşımları sağlanırken, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesiyle Sinema Salonu Yatırımcıları Derneğince de sinema salonları organize edildi.

SİNEMAYA EN ÇOK İLGİ BURSA'DAN

Ülke genelinde özellikle sinemaya gidemeyen 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerinin ücretsiz film izlemesi sağlandı. Bu kapsamda, 753 bin 798 öğrenci sinema ile buluşurken bunlardan 427 bin 335'i ilk defa bu imkânı elde etti.

Projenin başlatıldığı 22 Ekim-22 Aralık 2017'de Türkiye genelinde en çok sinemaya giden öğrenci sayısı, Bursa'da kaydedildi. 34 bin 189 öğrencinin sinemayla buluştuğu Bursa'yı sırasıyla 29 bin 622 öğrenci ile Mersin, 27 bin 526 öğrenci ile Adana, 26 bin 10 öğrenci ile Ağrı ve 24 bin 879 öğrenci ile Şanlıurfa izledi.

Projenin, 2018-2019 eğitim öğretim yılında da devam etmesi hedefleniyor.

İLK İZLENEN FİLM ‘AYLA’ OLMUŞTU

‘Öğrenciler Sinema İle Buluşuyor Etkinliği’ iş birliği protokolüyle ilgili 29 Eylül 2017'de Beyoğlu Emek Sineması'nda lansman yapılmıştı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve sanatçılar Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Tamer Karadağlı ve 550 öğrenci, Ayla filmini yönetmen ve oyuncularıyla izlemişti.

Yüz binlerce öğrenciye arkadaşlarıyla ücretsiz film seyretme olanağı sunan protokol, ülke genelinde 22 Aralık 2017'de sona erdi.