42 öğretmene İngiltere’de İngilizce eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre öğretmenler, İngiltere’de 240 saat genel , 120 saat mesleki olmak üzere toplam 360 saatlik (3 ay süreyle) İngilizce eğitimi alacaklar. Bu kapsamda Bilişim Teknolojileri, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Denizcilik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Raylı Sistemler Teknolojisi, Yiyecek İçecek Hizmetleri olmak üzere dokuz alanda 42 atölye ve laboratuvar dersi öğretmeni belirlenerek 1 Ekim Pazar günü İngiltere’ye gönderildi.

Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü önümüzdeki yıl 108 öğretmeni yine bu kapsamda yurtdışına göndermeyi planlıyor. Bu kapsamda görevlendirilen öğretmenler 23 Aralık’ta geri dönecekler.