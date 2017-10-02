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    Hürriyet >Eğitim>42 öğretmene İngiltere’de İngilizce eğitimi

    42 öğretmene İngiltere’de İngilizce eğitimi

    Hürriyet Eğitim
    02.10.2017 - 12:38 | Son Güncelleme:

    MEB tarafından, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullarda görev yapan atölye ve laboratuvar öğretmenleri İngilizce dil yeterliliklerinin arttırılması için İngiltere’ye gönderildi.

    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre öğretmenler, İngiltere’de 240 saat genel , 120 saat mesleki olmak üzere toplam 360 saatlik (3 ay süreyle) İngilizce eğitimi alacaklar. Bu kapsamda Bilişim Teknolojileri, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Denizcilik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Raylı Sistemler Teknolojisi, Yiyecek İçecek Hizmetleri olmak üzere dokuz alanda 42 atölye ve laboratuvar dersi öğretmeni belirlenerek 1 Ekim Pazar günü İngiltere’ye gönderildi.

    Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü önümüzdeki yıl 108 öğretmeni yine bu kapsamda yurtdışına göndermeyi planlıyor. Bu kapsamda görevlendirilen öğretmenler 23 Aralık’ta geri dönecekler.

    Etiketler: MEB , Öğretmen , ingilizce eğitimi
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