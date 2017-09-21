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42. mağazasını Emaar’da açtı

Hürriyet Haber
21.09.2017 - 22:11 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 22:11

EV geliştirme perakendeciliği alanında faaliyet gösteren Koçtaş, İstanbul’daki 12’inci Türkiye’deki 42’inci mağazasını İstanbul Ümraniye’deki Emaar Square Mall’da açtı.

Mağazanın açılış törenine Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu ve Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu katıldı.  Şirketlerinin Türkiye’nin ihracatına her yıl daha fazla katkı yaparak liderliklerini sürdürdüklerini kaydeden Çakıroğlu, şunları söyledi: Koçtaş, topluluğumuzun kurucusu Merhum Vehbi Koç’un ilk şirketlerinden biri. Doksanlı yılların sonlarına kadar toptan inşaat malzemeleri ticaretinde faaliyet gösterdikten sonra, 1996’da Bornova’da ilk mağazayla perakende ev geliştirme sektörüne adım attı. 2000 yılında sektörün dünyadaki en büyük oyuncularından biri olan B&Q ile ortaklık yaparak ev geliştirme perakendeciliği alanındaki iddiasını arttırdı. Koçtaş değişen şartları dikkate alarak toptan ticaretten perakendeciliğe dönüşümü başarıyla gerçekleştirdi. Şimdi de farklı formatlardaki mağazaları ve dijital satış kanalları ile müşterilerine çoklu kanaldan hizmet sunuyor.”

 21 MAĞAZAYA 80 MİLYON
Tamer Haşimoğlu ise, Emaar mağazasının Koçtaş’ın yeni format mağazalarının en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek, “4 yıl içinde Türkiye çapındaki 21 mağazada toplam 80 milyon TL’lik yatırım yaptık. Türkiye genelinde 3 bini aşkın kişiye Koçtaş’ta istihdam sağlanıyor. Yeni mağazada da 100 kişiye istihdam sağlayacağız” diye konuştu.

Etiketler: Tamer Haşimoğlu , Koç Holding , gazetehaberleri
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