42. mağazasını Emaar’da açtı

Mağazanın açılış törenine Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu ve Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu katıldı. Şirketlerinin Türkiye’nin ihracatına her yıl daha fazla katkı yaparak liderliklerini sürdürdüklerini kaydeden Çakıroğlu, şunları söyledi: Koçtaş, topluluğumuzun kurucusu Merhum Vehbi Koç’un ilk şirketlerinden biri. Doksanlı yılların sonlarına kadar toptan inşaat malzemeleri ticaretinde faaliyet gösterdikten sonra, 1996’da Bornova’da ilk mağazayla perakende ev geliştirme sektörüne adım attı. 2000 yılında sektörün dünyadaki en büyük oyuncularından biri olan B&Q ile ortaklık yaparak ev geliştirme perakendeciliği alanındaki iddiasını arttırdı. Koçtaş değişen şartları dikkate alarak toptan ticaretten perakendeciliğe dönüşümü başarıyla gerçekleştirdi. Şimdi de farklı formatlardaki mağazaları ve dijital satış kanalları ile müşterilerine çoklu kanaldan hizmet sunuyor.”

21 MAĞAZAYA 80 MİLYON

Tamer Haşimoğlu ise, Emaar mağazasının Koçtaş’ın yeni format mağazalarının en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek, “4 yıl içinde Türkiye çapındaki 21 mağazada toplam 80 milyon TL’lik yatırım yaptık. Türkiye genelinde 3 bini aşkın kişiye Koçtaş’ta istihdam sağlanıyor. Yeni mağazada da 100 kişiye istihdam sağlayacağız” diye konuştu.