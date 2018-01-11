410 ton patlayıcı taşıyan gemiye el kondu

Açıklamada, gemideki belgelerden, patlayıcı imalatında kullanılan maddelerin Mersin, LPG tanklarının ise İskenderun limanlarından yüklendiğinin anlaşıldığı belirtildi. Ayrıca, gemi kaptanının ifadesinde, sözkonusu yükü Libya’da boşaltmak talimatı aldığını söylediği kaydedildi.

Yunan bir gemicilik şirketine ait “Andrmeda”nın 8 kişilik (2 Ukraynalı, 5 Hintli, 1 Arvanut) mürettebatı gözaltına alındı.

Girit adasının Kandiye (İraklion) limanına çekilen ve sıkı şekilde korunan geminin sahibi Teodoros Rellos, yükün Libya’da değil, Etiyopya’da boşaltılacağını ileri sürdü.

Rellos, yükün bir Türk firasına ait olduğunu, adını açıklamadığı bu firmanın kendisine 440 bin dolar olan borcunu ödemediğini de iddia etti. “Türk firmasından kazık yedim” diyen Rellos “Gemi, kasım ayı sonlarından bu yana Akdeniz’de dolaşıyor. Yükü nedeniyle hiçbir ülke, limanlarına demir atmamıza izin vermiyor. Yasadışı hiçbir şey yapmadım. Geminin yükü ile ilgili belgelerin tümü yasal” ifadesini kullandı.