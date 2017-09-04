41 ay sonra Afyonkarahisar kampında

2019 İÇİN 6 KRİTER

Erdoğan’ın, il kongreleri öncesinde teşkilatla en kapsamlı buluşma niteliği taşıyan Afyonkarahisar’daki kampta “Metal yorgunluğu ve profesyonel deformasyon hastalığı var” dediği parti teşkilatlarına uyarılarda bulunması bekleniyor. Erdoğan, 3 gün sürecek kampta parti teşkilatlarından, seçime kadar “yenilenme, gençleşme, halkla etkili iletişim, mütevazilik, sorunlara anında çözüm bulma ve herkesle kucaklaşma” kriterlerine dikkat etmelerini isteyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Kampı’nın ardından 12 Kasım’a kadar sürmesi planlanan 970 ilçe kongresini, 2018 şubat ayına kadar tamamlanacak 81 il kongresini, kadın ve gençlik kolları kongrelerini de yakından izleyecek. Erdoğan’ın partiyi 2019 seçimlerine götürecek ekiplerin ağırlıklı olarak gençlerden oluşmasını istediği belirtiliyor.