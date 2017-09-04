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    41 ay sonra Afyonkarahisar kampında

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    04.09.2017 - 21:59 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 22:00

    AK Parti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden Genel Başkan olmasının ardından ilk istişare kampını ekim ayında Afyonkarahisar’da yapacak. Erdoğan, 41 aylık aranın ardından AK Parti Kampı’na başkanlık edecek.

    2019 İÇİN 6 KRİTER

    Erdoğan’ın, il kongreleri öncesinde teşkilatla en kapsamlı buluşma niteliği taşıyan Afyonkarahisar’daki kampta “Metal yorgunluğu ve profesyonel deformasyon hastalığı var” dediği parti teşkilatlarına uyarılarda bulunması bekleniyor. Erdoğan, 3 gün sürecek kampta parti teşkilatlarından, seçime kadar “yenilenme, gençleşme, halkla etkili iletişim, mütevazilik, sorunlara anında çözüm bulma ve herkesle kucaklaşma” kriterlerine dikkat etmelerini isteyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Kampı’nın ardından 12 Kasım’a kadar sürmesi planlanan 970 ilçe kongresini, 2018 şubat ayına kadar tamamlanacak 81 il kongresini, kadın ve gençlik kolları kongrelerini de yakından izleyecek. Erdoğan’ın partiyi 2019 seçimlerine götürecek ekiplerin ağırlıklı olarak gençlerden oluşmasını istediği belirtiliyor. 

    Etiketler: gazetehaberleri , afyonkarahisar , ak parti
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