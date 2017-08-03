408 bin memur emeklisine ‘değer’ müjdesi

Ferda Yeşiltepe adlı emekli, 1968-1982 ve 1986- 1988 yılları arasında 16 yıl kamuda çalıştıktan sonra, arada 3.5 yılı aşkın süre özel sektörde çalıştığı için 1988’de SSK’dan emekli oldu. O tarihte yürürlükteki yasa dolayısıyla kamudaki çalışmalar için emekli ikramiyesi alamadı. AYM’nin yasa hükmünü iptal etmesiyle ikramiye hakkı doğdu. Sosyal Güvenlik Kurumu Yeşiltepe’ye 16 yıllık hizmeti karşılığı emekli olduğu 1988’deki katsayıyı dikkate alarak 2.27 lira ikramiye hesapladı.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre Yeşiltepe’nin, ikramiyenin, başvuruyu yaptığı tarihteki katsayılar üzerinden ödenmesi talebi üzerine mahkeme, 54 kuruşluk faize hükmetti. Yeşiltepe, hukuk yolları tükenince AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmeden AYM, Merkez Bankası verilerine göre 2.27 TL tutarındaki emekli ikramiyesi alacağının 2013 yılı mart ayı itibarıyla enflasyon karşısında değer kaybı giderilmiş karşılığının 10 bin 372 lira olduğuna, Yeşiltepe’ye bu tutarda tazminat ödenmesine hükmetti.

EMSAL DEĞİL AMA GEREKÇE GÖSTERİLEBİLİR

AYM’nin kararı kamuda çalışıp özel sektörden emekli olan ve 30 yılı aşkın hizmetleri dolayısıyla emekli ikramiyesi farkı alma hakkı bulunan 408 bin emekliyi sevindirdi. SGK 30 yılı aşkın hizmet için, emekli oldukları tarihteki katsayı üzerinden ödeme yapıyordu. Ocakta yıllık ikramiye tutarının en az 50 TL olması kararlaştırıldı. Ancak mağduriyetler giderilemedi. AYM’nin bireysel başvurularla ilgili kararları emsal teşkil etmiyor. Ancak, kararı gerekçe göstererek dava açanların tazminat alabileceği belirtiliyor. (Habertürk)