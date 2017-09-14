400 yeni öğrenciye burs!

Sabancı Vakfı Bursları, üniversiteye ilk girişte başlayıp, öğrenci mezun olana kadar devam ediyor ve her yıl Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay süreyle nakit ödemeyi kapsıyor. Geri ödeme veya mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmayan Sabancı Vakfı burslarının tutarı 2017-2018 yılında lisans öğrencileri için aylık 500 TL, ön lisans öğrencileri için aylık 230 TL olarak belirlendi. Bursiyerler, üniversitelerin Burs Komiteleri tarafından yapılacak değerlendirme ile adayların başarı durumları ve maddi desteğe olan ihtiyaçları esas alınarak belirlenecek.
Yeni yerleşen öğrencilere 4 farklı tip burs programı
Sabancı Vakfı üniversitelere yeni yerleşen öğrencilere yönelik dört farklı burs programı sunuyor.
Burs kontenjanı tahsis edilen üniversiteler: Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, Marmara, Orta Doğu Teknik ve Yıldız Teknik Üniversitesi.
Burs başvuruları 13 Ekim’de sona eriyor
Sabancı Vakfı burslarına üniversitelerin burslarla ilgili birimlerinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle başvuru yapılabiliyor. Belirtilen koşullara uygun öğrencilerin, burs başvurularını kayıt hakkı kazandıkları üniversitelerin öğrenci işleri ya da burs ofislerine üniversitelerin belirlediği farklı tarihler yoksa 13 Ekim’e kadar teslim etmeleri gerekiyor.
Burslar hakkında ayrıntılı bilgi sabancivakfi.org adresinde yer alıyor. Sorular için burs@sabancivakfi.org adresinden ulaşılabiliyor.