400 doktora reklam uyarısı



SOSYAL MEDYADA

İstanbul Tabip Odası’nın tespitlerine göre, hasta sayılarını artırmak isteyen hekim ve hastaneler sağlık alanındaki reklam yasaklarını sosyal medyayı kullanmak başta olmak üzere çeşitli yöntemlerle baypas ediyor. Son yıllarda en çok tercih edilen yöntemlerden biri sosyal medya hesapları üzerinden, yaptıkları ameliyat ve işlemleri hastalarının fotoğraflarıyla anlatmaları. Hastaların yorumları ve teşekkürlerine yer vermek, muayene ve tedavi ücretini duyurmak, kampanya ve promosyonlar yapmak diğer gizli reklam uygulamalarından.



YILDIZLAR ALIYORLAR

Sağlık alanındaki yasaklara rağmen, bazı doktorlar yüksek ücretler ödeyerek televizyon programları ve haberlerine katılıyor. Yine ücret ödeyerek bazı gazetelerde röportajlar ve haberlere dahil oluyor. Basın yayın kuruluşları aracılığıyla tedavi edici sağlık hizmetine ilişkin bilgi veriyor, internet arama motorlarında anahtar kelimeler satın alarak daha görünür olmaya çalışıyor. Bazı doktor ve sağlık kuruluşları, aracılık faaliyeti yapan ticari kuruluşlarla işbirliği yapıyor, bazı internet sitelerine ücret ödeyerek üye oluyor, ödemeleri ölçüsünde daha vasıflı ve iyi hekimler olduklarını belirtecek şekilde yıldızlar verilerek öne çıkarılıyorlar. Gerçekte hasta olup olmadıkları bilinmeyen kişilerce, hekimler hakkında süslü anlatımlarla yorumlar yapılıyor, ‘teşekkür’ ediliyor, talep yaratmaya yönelik yazılar yazılıyor veya yazdırılıyor, fotoğraflı/videolu paketlerle, sosyal medya hesapları oluşturularak hekimlere hasta yönlendiriliyor.



HALKIN İSTİSMARI

İstanbul Tabip Odası (İTO) bünyesinde oluşturulan Reklam ve Etik İhlaller Çalışma Grubu ile Türk Tabipleri Birliği(TTB) Etik Kurulu söz konusu etik ihlallerle ilgili çalışma yürütmeye başladı. İTO Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç, sosyal medyada ciddi boyutlara ulaşan etik kural ihlalleri ve yasak olan reklamların bulunduğunu belirterek, “Ancak bu durum istenmeyen, etikdışı, yanlış, yanıltıcı, yönlendirici uygulamaları, halkın sağlık üzerinden istismar edilmesini, haksız rekabeti, etik ve ahlaki kurallarda ciddi ihlalleri beraberinde getiriyor” dedi.



REKLAM YAPMAK YASAK

Hekimler ve sağlık kuruluşları arasında rekabete yol açan, hekimliğe ve sağlık kuruluşlarına ticari bir görünüm veren, kendilerini, sundukları hizmeti ya da sağlık kurum ve kuruluşunu öven, ön plana çıkaran her türlü faaliyeti ve reklamın yasak olduğunu hatırlatan Dr. Mengüç, “Sağlık hizmeti, niteliği ve insan hayatındaki önemi nedeniyle diğer tüm iş kollarından ayrılıyor. Çoğu alanda olmayan yasaklamalar sağlıkta var. Bu yasak ve sınırlandırmaların amacı, kuşkusuz hem hekimlik mesleğinin itibarını korumak hem de sağlık alanının ticari bir alana dönüştürülmesini engelleyerek halk sağlığını korumak” diye konuştu.



SIRADA DAVALAR VAR

Reklam yasağı ile tanıtım kurallarına aykırı tüm paylaşımların denetleneceğini vurgulayan Dr. Mengüç, “Gerek sağlık alanındaki bu kuralları ihlal eden hekimler, gerek sağlık kuruluşları, gerekse de sağlık alanındaki reklamlara ve aracılık hizmetlerine mecra sağlayan kişi ve kurumlar hakkında her türlü hukuki girişimi yapacağız ve konunun takipçisi olacağız” dedi.