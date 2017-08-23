400 bin KOBİ’ye ticari finansman

FAKTORİNGCİLER, Kredi Garanti Fonu (KGF) kredilerinden pay alamamasına rağmen bu yılın ilk yarısında yüzde 20 büyüdü. İlk 6 ayda KOBİ’leri finanse etmeye devam eden faktoringcilerin işlem hacmi 70 milyar TL’ye yaklaşırken, alacakları ise 33 milyar TL’yi aştı. Aynı dönemde ihracat faktoringi büyüdü. İlk yarıda yüzde 30 büyüyen ihracat faktoringinde; otomotiv yüzde 28, tekstil yüzde 18 ve enerji sektörü yüzde 10 payla büyümede lokomotif sektörler oldu. Faktoringciler, BDDK denetiminde ve yasal mevzuatları olmalarının, mükerrer finansmanı önleyecek Merkezi Fatura Kaydı Sistemi’ne sahip olmalarının, gelişmiş ülkelerdeki faktoring sektörleri için rol modeli haline geldiklerini söylüyor.

EKONOMİ GÜÇLENDİ

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkan Vekili, TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, ekonomik ve siyasi olarak belirsizlik ortamının azalması ile birlikte finans kesimi olarak derin nefes aldıklarını belirterek, son gelişmelerle birlikte ekonominin daha da güçlü hale geldiğini söyledi.

2016 yılında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 2017’nin daha verimli geçtiğini, ekonominin birinci gündem maddesi olmasının ekonomi kesimini daha da motive ettiğini, 2017 yılı ekonomik politikaların uygulanabilirliği açısından tüm finans kesimi için beklentiler üzerinde geçtiğini ifade ederek, “2017’nin ilk 6 ayında ticareti finanse eden faktoring sektörünün işlem hacmi 69,2 milyar TL olurken alacakları ise 33 milyar TL seviyesini aştı. Sektör, her geçen gün genişleyen ve bugün çoğunluğu KOBİ olan 100 bini aşan sayıda müşterisinin yıllık 6 milyon adet faturalı alacaklarına finansal hizmet sunuyor. Yılda yaklaşık 300 bin adet borçlu firmaya da ulaşarak yılda toplam 400 bin adet KOBİ ve ihracatçının ticaretine aracılık ediyor” dedi.

Garanti Faktoring Genel Müdürü Hulki Kara, yılın sonunda sektörün geçtiğimiz yıla göre ortalama yüzde 20’lik artış ile kapatacaklarını söyledi.

SON ÇEYREKTE TALEP YÜKSEK OLACAK

Deniz Faktoring Genel Müdürü Alper Tunga Emecan, bu yılın son çeyreğinde faktoringte yükselen bir trent beklediklerini belirterek, şunları söyledi: “Özellikle KGF ile piyasanın nakit sıkışıklığı giderilmiş olduğundan son çeyrekte piyasanın finansman ihtiyacının sağlanmasında faktoringe talebin artacağını, KOBİ sektöründe talebin çok daha yüksek olacağını düşünüyoruz. Ayrıca EximBank ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde, EximBank kaynağını kullanarak ihracatçı firmalarımıza uygun maliyetli fon yaratma imkanı yakaladık. Bu çerçevede EximBank sisteminin giderek faktoring sektöründe de daha genele yayılacağını, ihracat faktoringine olumlu katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.”

FAKTORİNGDE, ‘E-FATURA’YI BAŞLATTIK

FKB Başkan Vekili Çağatay Baydar, FKB Faktoring İktisadi İşletmesi olarak özel entegratörlük yetkisi alarak, ‘e-Dönüşüm’e katıldıklarını belirterek, “E-dönüşüm süreçlerinin gelişmesiyle FKB olarak, üyelerimize ve üyelerimizin müşterilerine Özel Entegratör Platformu üzerinden e-fatura hizmeti veriyoruz. Bunun yanı sıra, Faktoring İktisadi İşletmesi, Özel Entegratörlüğü’nden alınan ve gönderilen tüm e-Faturalar ve e-Arşiv faturaları da ‘e-Fatura Saklama’ hizmetimiz sayesinde, yasal süresi boyunca bu platformda saklanacak. Merkezi Fatura Kaydı Sistemi ile alacağın devrine konu olan her türlü belgenin birden fazla faktoring şirketine veya bankaya devri kontrol edilerek, aynı alacak belgesinin farklı faktoring şirketleri ve bankalar üzerinden finanse edilmesini önleyen bir sistem kuruldu. e-Fatura ve e-Arşiv faturalarının, 2017 ocak-haziran döneminde toplamı 2 milyon 700 bin adet, bunun yaklaşık 1 milyon adedi e-Fatura, 150 bin adedi ise e-Arşiv faturasıdır” dedi.

İHRACATTA DÜNYA BİRİNCİSİ OLDUK

GARANTİ Faktoring Genel Müdürü Hulki Kara, ihracat faktoringine değinerek, 2016’nın ilk yarısında 3.5 milyar dolar olan cironun bu yılın aynı döneminde yüzde 5.8’lik artışla 3.5 milyar dolara çıktığını söyledi. Kara, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyada ihracat faktoringinde uzun yıllardır Çin’den sonra 2. sırada yer alıyorduk. 2013-2015 yılları arasında sıralamada hiçbir değişiklik bulunmamaktaydı. Bu yıllarda ihracat faktoringi hacminde 1. sırada Çin, 2. sırada Türkiye, 3. sırada ise Tayvan geliyordu. 2016 yılında sıralamada Çin ilk 3’e giremedi. Uzun yıllardır takip ettiğimiz birinci ligi 2016 yılında almıştık. 2017 ilk çeyreğinde henüz dünya sektör raporları açıklanmamış olsa da birinciliğimizi koruduğumuzu düşünüyoruz .”

KGF KREDİLERİNDEN PAY ALAMADIK

QNB Finans Faktoring Genel Müdürü Nergis Ayvaz Bumedian, yılın ilkyarısında KGF kredilerinin sektöre damgasını vurduğunu belirterek, şunları söyledi: “İlk yarıda sektör yüzde 20 büyüdü. Sektör olarak KGF kullandırımlarından pay alabilseydik, reel ekonomiye katkımız çok daha yüksek olacaktı; zira faktoring sektöründen faydalanan müşterilerin yüzde 90’ı KOBİ. İkinci yarıda, KGF kredilerinin de sona yaklaşması ile faktoring pazarında çok daha hızlı bir büyüme olmasını bekliyorum. Ekonomide beklenen yüzde 5’in üzerinde büyüme, işletme sermayesi ihtiyacını hızlandıracak, bize de olumlu etki yapacak. Yılı yüzde 20’nin üzerinde bir büyüme ile kapatacağımızı düşünüyorum.”