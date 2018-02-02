400 bin kişi oraya koştu! Korkuyla zevk birbirine karışıyor

Tokatlı Kanyonu üzerinde bulunan Kristal Teras, 2017 yılında ziyaretçilerin akınına uğradı. Yaklaşık 400 bin kişi, 80 metre yükseklikten doğa harikası kanyonu izledi. Terasın işletmecisi Nurettin Bahçeci, 2016 yılından itibaren işletmeciliği üstlendiklerini belirterek, "Bizden önceki dönemde yıllık 60 bin ziyaretçi vardı. Bizim buraya yaptığımız yatırımlar, tanıtımlar ve verdiğimiz hizmet sonrası 2016 yılında yaklaşık 300 bin ziyaretçi aldık. Biz bu sayıyı yetersiz gördük. Çünkü Safranbolu’ya yılda 1 milyonun üzerinde günübirlik gelen ziyaretçilerimiz var. Her ziyaretçinin mutlaka Kristal Teras’ı görmesini sağlayacak etkinlikler içerisinde girdik. 2017 yılında 400 bin ziyaretçiyi yakaladık. 2018 yılında hedefimiz 500 bin ziyaretçi" dedi.









’ZİYARETİ SINIRLI SAYIDA TUTUYORUZ’



Terasın 80 ton yük taşıma kapasitesine sahip olmasına rağmen ziyaretçilerin rahat hareket edebilmesi için sınırlı sayıda ziyaretçi aldıklarını kaydeden Bahçeci, "Bu, güvenlik açısından değil. İnsanlar teras üzerinde rahat hareket edebilsin, daha rahat manzarayı izleyebilsin, daha rahat fotoğraf çekilebilsin; diye ziyareti sınırlı sayıda tutuyoruz. Yoksa 200 kişi de çıksa herhangi bir sıkıntı yok. İnsanlar adrenalini yaşamak için terasın üzerine çıkıyor. Korkuyla zevk birbirine karışıyor" diye konuştu.









KRİSTAL TERAS’IN YANINA ZİP-LİNE VE DEV SALINCAK PROJESİ



İlçede turizmin gelişmesinekatkı sağlayacak 300 bin euro tutarındaki yeni projeyi de hayata geçireceklerini söyleyen teras işletmecisi Bahçeci, şunları kaydetti:



"Zip-line ve dev salıncak projemiz, bakanlık tarafından onaylandı. Nisan ayı ortasında hizmete girecek. Kristal Teras’ın yanına kanyon üzerine 2 platform kurulacak. 250 metre uzunluğunda 2 hat gidiş 2 hat da geliş olacak. Adrenalin düşkünleri burada çelik halatlara kancaları takacak, özel kıyafetleriyle karşıya gidecek. Orman içerisinde gezebilecek. Diğer 2 hattan dönüşü sağlanacak. Yine 10 metre yükseklikte dev bir salıncak kuruyoruz. Adrenalin tutkusu olanlara büyük bir hizmet olacağı inancını taşıyorum."







