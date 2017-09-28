40 yaşından sonra nasıl iş bulunur?

İş bulmak, hâlihazırda zor bir konuyken belirli bir yaşı geçtikten sonra iş bulmak konuyu daha da zor hale getirebiliyor. İşveren ise hem tecrübeli hem de genç profiller arıyor. Hâlbuki 40 yaşın olgunluğu, iş yaşamında geçen uzun yılların kazandırdığı önemli tecrübeler ve düzenli hayat profesyonel iş hayatı için oldukça değerli argümanlar. Sizin için hem işveren tarafından hem de iş arayan 40 yaş üstü uzman profilden bakarak iş hayatının avantajlarını ve dezavantajlarını derledik.

Hayat Şimdi Başlıyor

40 yaşınızı geçtiniz, 20’li yaşlarda yaptığınız çok basit ve çözümlenebilecek hataları ne kadar kolaylıkla yaptığınızı hatırlıyor musunuz? O günlerde de size 40 yaşlarındaki yöneticileriniz yardımcı olmuştu muhtemelen. Siz de bir gün onlar gibi tecrübeli, öngörüsü yüksek ve profesyonel bir çalışan olmayı hedeflemiştiniz. Yıllar geçti ve gerçekten de hedeflediğiniz gibi sektörde deneyimli çalışanlar arasına katıldığınız anda bir sebepten ötürü çalıştığınız yerden ayrılmak durumunda kaldınız. Şimdi her şeye baştan mı başlayacaksınız?

Tecrübelerinizi Değerlendirin, Parlatın

Asıl şimdi tecrübelerinizi konuşturmanın, yeni bir enerjiyle yeni bir yerde verimli çalışmanın tadını çıkarma zamanı geldi. İş görüşmelerinizi yaparken, özellikle bu konu üzerinde yoğunlaşmaya özen göstermelisiniz. Muhtemelen karşınızdaki kişi sizden yaşça küçük olacak, bu sebeple etkilemeniz çok daha kolay olacak.

Deneyimli ve Güncel Bir Perspektifiniz Olsun

20’li yaşlarda, henüz kariyer hedefini netleştirmemiş bir çalışan adayı ile aranızda dağlar kadar fark olduğunu karşınızdaki kişi hissedebilir olmalı. Unutmayın, siz sektörde yaşınız gereği geri kalmış bir çalışan değil, tecrübelerine dayanarak kendini sürekli geliştiren, teknolojiyi yakından takip eden deneyimli ve verimli bir çalışan olacaksınız.

İşveren Ne İstiyor?

İşveren tarafında ise durum düşündüğünüzden daha farklı olabilir. Günümüzde birçok şirket, çalışan profilini orta yaş seviyesinde tutuyor. Onların tecrübelerine dayanarak daha ileri planlar hedefleyen bu şirketleri kısa bir araştırma ile kolayca bulabilirsiniz. Bir yerde siz tecrübelerinizi paylaşabileceğiniz sektörler ve şirketler ararken, birileri de sizin gibi tecrübeli kişilerin tavsiyelerine güvenerek vizyon ve misyonunu geliştirmek için sizi arıyor olabilir.

İş ararken göz önünde bulunduracağınız bir diğer noktada, Türkiye’de emeklilik yaşının 65 ve üstü olması. Bu durumda 40 yaşında olarak çok da yaşlı sayılmazsınız, değil mi?