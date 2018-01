40 yaş üstü erkeklerin sertleşme sorununda yeni umut

Dünyada 150 milyondan fazla erkeği ve eşini etkiliyor. Türk Androloji Derneği verilerine göre ise Türkiye’de 40-70 yaş arasındaki erkeklerde yüzde 69 sıklıkta görülüyor.



Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde üroloji uzmanı Doç. Dr. Zeki Bayraktar’ın yaptığı ve saygın tıp dergisi Journal of International Urology and Nephrology’de yayınlanan araştırma sertleşme sorununa yönelik yeni bir tedaviyi işaret etti. Araştırma kanı sulandırıcı etkisi bulunan asetilsalisilik asitin (aspirin), sertleşme sorunu yaşayan hastalarda etkili olabileceğini gösterdi.



DAMARI BOZAN SÜRECİ DURDURUYOR

Araştırmayla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Bayraktar, “Bizim çalışmamız bu konuda yapılmış ilk araştırma. Rutin kan sayımı testlerinde zaten bakılan MPV, trombosit hacmini ölçüyor. Dolayısıyla MPV’deki artışlar yüksek trombosit aktivitesini gösteriyor. Damarsal ereksiyon sorunlu hastalarda, tıpkı koroner ve diğer damar hastalıklarında olduğu gibi trombosit aktivitesi artıyor. Pıhtılaşmaya eğilimi artıyor. Sertleşme için gerekli olan genişleme kapasitesi azalıyor. Asetilsalisilik asit bu mekanizmayı trombosit aktivitesini düşürerek tersine çeviriyor. Çalışmayı değerlendiren hakemler de sonucu oldukça heyecan verici buldu ve hiçbir hakem itirazına maruz kalmadan yayına kabul edildi” dedi.





Doç. Dr. Zeki Bayraktar



DİĞER İLAÇLARA RAKİP Mİ?

Asetilsalisilik asitin benzer sorunlar için kullanılan sildenafi, tadalafil gibi ilaçlara rakip olup olmayacağı yönündeki sorumuza da Doç. Dr. Bayraktar şu yanıtı verdi: “MPV değeri yüksek olan sertleşme sorunlu hastalar için evet olabilir. Çünkü asetilsalisilik asit sertleşme sorunu tedavisinde yaygın olarak kullandığımız sildenafil, tadalafil vb. göre çok daha ucuz ve temini kolay olan bir ilaçtır. Ayrıca asetilsalisilik asit yine bu ilaçlarla birlikte kombine olarak da kullanılabilir.”

184 hastada denendi



Temmuz 2015 ve Eylül 2017 tarihlerinde yapılan araştırmada hastalar iki gruba ayrıldı. 120 hastalık ilk gruptakilere günde 100 mg (tek doz) asetilsalisilik asit, 64 hastalık iki gruba ise plasebo (boş ilaç) verildi. Hastaların yaşı 18-76 yaş arasındaydı. İlaç alan grubun ortalama yaşı 48.3, plasebo verilenlerin ise 47.7 idi. Tüm hastalar damarsal hastalıklara bağlı sertleşme sorunu tanısı almıştı. Hastaların yüzde 20’si ağır, yüzde 33.3’ü orta, yüzde 46.6’sında hafif sertleşme sorunu vardı ve hiçbirinde buna yol açabilen diyabet gibi ikincil hastalıkları yoktu. Sonuç olarak, günde tek defada alınan düşük doz (100 mg) asetilsalisilik asit, MPV değeri yüksek olan damarsal kökenli ED’li hastalarda erektil fonksiyonu anlamlı düzeyde artırıyor.



DİKKAT! HERKES İÇMEMELİ

Bu yeni bilginin sertleşme sorunu yaşayan tüm hastaların asetilsalisilik asit alabileceği anlamına gelmediğini vurgulayan Doç. Dr. Bayraktar, “Tabii ki araştırmadan çıkan sonuç ‘sertleşme sorunu olan herkese asetilsalisilik asit için’ demek değil. Biz ilacın MPV’si yüksek hastalarda etkili olduğunu gösterdik. Her ilaç gibi asetilsalisilik asit de uygun tetkikler yapılarak, hekim önerisiyle kullanılmalı” dedi.