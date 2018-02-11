40 milyarlık ‘tek hesap’

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, genel bütçe kapsamındaki idarelerin ödeme ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirildiği ‘Tek Hazine Hesabı’nın kapsamını genişleteceklerini belirterek, “Böylelikle kamu nakit yönetiminin etkinliği artacak, güçlü bir nakit rezervi ortaya çıkacak ve kurumların ihtiyaçları daha etkin ve verimli bir şekilde karşılanacak. Hazine nakit yönetimi daha düşük borçlanma seviyeleriyle gerçekleştirilebileceğinden, borçlanma maliyetlerini sınırlayacak” dedi.

Tek Hazine Hesabı’nın devletin tüm ödeme ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirildiği tek bir hesabı ya da kamu hesaplarının konsolide biçimde izlenebilmesini sağlayan bütünleştirilmiş bir yapıyı ifade ettiğini vurgulayan Şimşek, uluslararası birçok uygulamada sistemin geniş bir kapsama sahip olduğunu söyledi. Yeni tasarıda yer alan düzenlemeyle genel bütçe kapsamındaki idarelerin ödeme ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirildiği Tek Hazine Hesabı’nın kurumların mevcut idari ve bütçesel süreçlerinde herhangi bir değişikliğe yol açmadan genişletilmesinin amaçladığını ifade eden Şimşek, “Bununla kurumların mali kaynaklarının hak sahipliği değil, yalnızca yönetimi Hazine’ye geçmiş olacaktır” dedi.

NAKİT HAZİNE’DEN

Bu çerçevede kurumların mevcut durumda olduğu gibi bütçeleri çerçevesinde kendi tasarrufları doğrultusunda harcamalarını gerçekleştirebileceğine ve sadece nakit ihtiyaçları için Hazine’den talepte bulunabileceğine dikkati çeken Şimşek, Hazinece söz konusu kurumların nakit ihtiyaçlarının günlük olarak karşılanacağını bildirdi.

Şimşek, yeni düzenlemeyle “Tek Hazine Kurumlar Hesabı”nda değerlendirilecek kaynakların kapsamının belirlenmesine yönelik yetkinin Bakanlar Kurulunda olacağını belirterek, ilk planda özel bütçeli kuruluşlar, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, SGK ve İŞKUR ile özelleştirme, tanıtma fonu gibi bütçe dışı fonların kademeli olarak kapsama alınacağını dile getirdi. Mahalli idareler, KİT, İşsizlik Sigortası Fonu (İSF) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kapsama alınmayacağını vurgulayan Şimşek, özellikle İSF ve TMSF gibi yüksek mali kaynak büyüklüğüne, uzun bir yatırım dönemi perspektifine ve farklı finansal araçlarla yatırım yapma imkanına sahip fonların uluslararası uygulamalarla da uyumlu şekilde Tek Hazine Hesabı kapsamı dışında tutulacağını kaydetti.

Şimşek kapsamda yer alacak kurumların mali kaynak büyüklüğünün 40 milyar lira olduğuna dikkati çekerek, kaynakların önemli bir bölümünün kamu bankalarda değerlendirildiğini bildirdi.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

- Kurumların günlük nakit ihtiyaçları, geliştirilen yeni bilgi işlem altyapısı aracılığıyla her gün Hazinede toplanacak.

- Hazine, kurumlardan topladığı nakit taleplerini günlük bazda karşılayacak.

- Kapsam dahilinde yer alan her bir kuruluş tarafından tahsilat ve ödemelerin tek merkezde toplanacağı sıfır bakiyeli birer tek idare tahsilat ve ödeme hesabı açılacak, tüm tahsilat ve ödemeler bu hesaplar aracılığıyla gerçekleştirilecek.

-Hesaplarda kalan bakiye, gün sonunda Tek Hazine Kurumlar Hesabı’na aktarılacak. Buna yönelik muhasebe entegrasyonu ise Hazine, Maliye Bakanlığı ve kapsam dahiline alınacak kurumlar arasında sağlanacak.