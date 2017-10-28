40 kadın arasında

ECZACIBAŞI Sağlık Grubu Başkanı Elif Çelik, her yıl dünyanın farklı yerlerinden fark yaratan ve başarılarıyla dikkat çeken isimlerin belirlendiği “Takip edilmesi gereken 40 yaş üzerindeki 40 kadın” organizasyonun listesine girdi. Elif Çelik, bu listeye hem kariyerindeki dönüştürücü projeleri hem de Eczacıbaşı Topluluğu’nda sağlık alanının yeniden ayağa kaldıran dönüşüm projesiyle layık görüldü. Eczacıbaşı Sağlık Grubu önümüzdeki 5 yıl içinde hem sağlığın korunması hem de hastalıkların tanı ve tedavisinde çok daha inovatif ürün ve yöntemleri Türkiye’ye getirmek için kolları sıvadı. Yakında dijital sağlık platformunu açıklayacak grubun başarılı kadın yöneticisi Elif Çelik’le hem kendi hikayesini hem de Eczacıbaşı’nın sağlık alanındaki yeni yatırımlarını konuştuk.

BANA ÖZGÜVEN VERDİ

40 kadın arasına girdiniz. Nasıl bir eğitim aldınız?

- Öğretmen anne babanın kızıyım. 3 kız kardeşiz. Eskişehir’de doğdum. Bir orta Anadolu şehirde büyüdüm. Eskişehir Anadolu Lisesi’nde okudum. Kişiliğimin oluşmasında üniversitenin az, lisenin ise çok etkisi vardır. Anadolu Lisesi bana özgüven verdi. Ancak ailemin verdiği özgüven de var. Ablam doktor olduğu için ondan etkilenip tıp alanında tercih yapmıştım. Ancak tıp fakültesini değil, eczacılık fakültesini kazandım.

Bunca yıldır ilaç sektöründe kariyer yapmışsınız. Hiç sektör değiştirmeyi düşünmediniz mi?

- Hayır. Ancak kariyerim boyunca yabancı ortaklıklar sayesinde farklı operasyonlarda görev aldım. Eczacıbaşı Topluluğu’nun kariyerimde çok olumlu etkisi oldu. Hiçbir zaman kadın olduğum için kendimi geride hissetmedim. Bunun Eczacıbaşı Topluluğu’yla da ilgisi var. Bir erkek bir işe yüzde 60 hazırken, kendini işe hazır hissedip işe talip oluyor, bir kadın ise yüzde 100 hazır olsa da düşünüyor. Fırsatları görünce cesaretimi toplayıp üzerine gittim.

Geçtiğimiz ay 40:20 Vision’un yaratıcısı Christina Vuleta’nın oluşturduğu platformun oluşturduğu 40 yaş üstü başarılı 40 kadın listesine girdiniz. Sizce sizi neden seçtiler?

- Bu listelere öneriliyorsunuz. Takip ediliyorsunuz. Daha önceden çalıştığım yabancı şirketin üst yönetiminden önerildiğimi ve bir başka isim tarafından da önerildiğimi öğrendim. Ancak bu yetmiyor, sizin geçmişte iş yaşamınızda yaptığınız yenilikleri çıkarıyorlar, sonra sizle mülakat yapıyorlar. Benle de yaptılar. Bir kadın cesaretini toplar çalışırsa bence yapamayacağı bir şey yok.

Bir kadının böyle bir kariyer yapması için erkeklerden daha fazla çalışması mı gerekiyor?

- Bana Eczacıbaşı Topluluğu’nda hep eşit fırsatlar sunuldu. Ben o eşit fırsatlar sunulduğunda erkek arkadaşlarım gibi mi çalıştım, hayır çok daha fazla çalıştım. Onlardan 2-3 kat fazla çalıştım. Bu yüzden de benim bir misyonum var. Kadınların yukarı yükselmesi ve sağlam yükselmeleri için farklı platformlarda çalışıyorum. Çünkü ancak sağlam temeller üzerinde yükselirlerse yerlerini koruyabilirler. Hiçbir zaman kadın olduğum için kendimi geride hissetmedim.

Eczacıbaşı Topluluğu sağlık alanına dönüş mü yapıyor?

- 75 yıl önce bir laboratuvardan doğmuş bir topluluk Eczacıbaşı ve bunca yıldır hiç sağlıktan kopmadı. Ancak haklısınız son dönemde bu alanda çok görünür işler yapmadı. Sağlık alanında büyük bir değişim ve dönüşüm var. Ben göreve gelir gelmez bu konuda Faruk Eczacıbaşı, Erdal Karamercan ve Bülent Eczacıbaşı’na bir sunum yaptım. Entegre Sağlık Modeli sunumuydu bu. Onlar da destek oldular.

6 şirketimiz var sağlık alanında. Sağlığın Korunması (Wellness) alanında insan hayatının her evresinde, insanlarımızın ‘Sağlıklı Yaşam Ortağı’ olmayı hedefliyoruz. Sağlığın korunmasında bugün Eczacıbaşı İlaç Pazarlama besin takviyeleri ve koruyucu ürünleriyle eczane kanalında yer alıyor.

KANSER TARAMASI ÜRÜNLERİ ÜRETİYOR

Yenilikler bağlamında neler yapacaksınız?

- Genetik ve nükleer tıp alanında yeni işler yapacağız. Kronik hastalıkların tanısında kullanılan ileri görüntüleme yöntemleri için Eczacıbaşı Monrol ortaklığımızla radyofarmasötik ürünler üretiyoruz. Örneğin kanser tanısında kullanılan en gelişmiş yöntem olan PET taraması için bizim Türkiye’de ürettiğimiz ürünler kullanılıyor. Sağlık Grubu’nun, Türkiye dışına en çok yayılmış şirketi bu. Genetik analiz alanı da hem tanı, hem de tedavi konusunda dünyada en hızlı gelişen ve gelecekte kesinlikle rutin uygulanacağını düşündüğümüz bir alan.

Gelecekte bu işin molekül geliştirmeye kadar uzanabileceğine inanıyoruz. On yıl içinde konvansiyonel tedavilerin yerini daha inovatif, insan vücudunda bulunan proteinleri kopyalayan biyolojik tedavilerin alması bekleniyor.

ELİF ÇELİK KİMDİR?

Elif Çelik 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. 1992 yılında Deva Holding’te ürün müdürü oldu. 1993 yılında Eczacıbaşı Grubu’na girdi. 2006 yılında Eczacıbaşı ilaç bölümünün Zentiva satış ekibinde görev aldı, 2010 yılına kadar Zentiva’da ülke müdürü olarak görev yaptı. 2011 yılında Eczacıbaşı - Baxter’da genel müdür oldu, 2015 yılında Eczacıbaşı-Baxalta Genel Müdürlüğü’ne geldi. 2016 yılında da Eczacıbaşı Sağlık Grubu Başkanı oldu. Elif Çelik TurkishWIN, Yönetim Kurullarında Kadın, Sabancı Üniversitesi Bağımsız Kadın Direktörler projesi üyesi ayrıca Young Guru Academy platformunda gönüllü çalışmalara destek veriyor.