40 ihracatçı başkan değişiyor

Böylece TİM ve birliklerde iki dönem sınırlaması kesinleşmiş oldu. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi kararı “müspet” olarak yorumladı. Karar, TİM’de 60 birlikten 40 birlik başkanının değişeceğini gösteriyor. Anayasa Mahkemesi, kararı 8’e karşı 9 oyla aldı. Kararda gelişmiş ülkelerde bile bu tip sınırlamaların yapılabildiğine vurgu yapılarak, uzun süre görevde kalmanın getireceği sakıncaların önlenmesi ve yönetimde dinamizm ilkesine vurgu yapıldı. Kararda sadece aynı ihracatçı birliğinde iki dönemden fazla başkanlık yapılmasının yasaklandığı, bu sürenin sonunda kişinin aynı birlikte yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmasında bir engel bulunmadığı vurgulanarak, “Sınırlamanın getiriliş amacı da dikkate alındığında, aynı birlik başkanlığı için getirilen iki dönemlik sınırlamanın ölçüsüz olduğu söylenemez” denildi. Alınan karar gelecek yıl yapılacak TİM ve birlik seçimlerini yakından ilgilendiriyor. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ise kararla ilgili olarak, “Tüm başkanlar kendi özel işlerinden ve ailelerinden feragat ederek bu hizmeti yürütürler. Ancak bunun bir mesleğe dönüşmemesi gerekiyor. Yeni fikirlerin ve arkadaşlarımızın göreve gelmesine olanak tanımalıyız” dedi.