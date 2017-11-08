40 dev tesis için kritik tören 11 Kasım'da

Sağlıklı Kentler Birliği, düzenlediği eğitim ve konferanslarla üye belediyeler arasında işbirliği ve deneyim alışverişini sağlamayı amaçlıyor. Türkiye genelindeki 71 üye belediyeden, toplamda 40 tesis, “Sosyal Sorumluluk”, “Sağlıklı Yaşam”, “Sağlıklı Şehir Planlaması” ve “Sağlıklı Çevre” olmak üzere 4 ayrı kategoride değerlendiriliyor.

Sağlıklı Kentler Birliği, 2005 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde kuruldu. Anılan birlik, 20 yılı aşkın bir süredir Avrupa’da devam eden Sağlıklı Kentler Hareketi’nin Türkiye uzantısı olarak biliniyor.

Cumartesi günü düzenlenecek törene Başbakan Yardımcısı Akdağ, İBB Başkanı Uysal’ın yanı sıra, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Menderes Mehmet Tevfik Türel de katılıyor.