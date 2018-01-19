40 bin kişiye iş fırsatı

Çağrı Merkezleri Derneği’nin (ÇMD) hazırladığı 2017 Türkiye Çağrı Merkezi Pazarı verilerine göre, sektörün pazar büyüklüğü önceki yıla göre yüzde 13 büyüyerek 5.1 milyar TL’ye, toplam istihdam da 105 bine ulaştı. Türkiye’de orta ve büyük ölçekli olmak üzere 300 civarında, toplamda da bin 500’ün üzerinde çağrı merkezi olduğunu tahmin ediliyor.



ÇMD Başkanı Metin Tarakçı, çağrı merkezi pazarının 2018 yılında da büyümeye devam edeceğini tahmin ettiklerini söyleyerek “Önümüzdeki yıl toplam istihdamın yüzde 5 büyüme oranıyla 110 bine ulaşmasını bekliyoruz” diyor. Tarakçı, sirkülasyon da dahil edildiğinde 2018’de 40 bin kişinin işe alınacağını tahmin ettiklerini söylüyor.



Türkiye’de 50’yi aşkın ilde en az bir çağrı merkezi var. Bu çağrı merkezleri de genelde o illerin en büyük işvereni konumunda yer alıyorlar. Sektördeki istihdamın yüzde 44’ü üç büyük il dışındaki illerde gerçekleşiyor. Yatırım yapılan Anadolu illerinde özellikle kadın istihdamına katkı sağlıyor.



CAZİBE MERKEZLERİ HEYECANI 2018’E KALDI

2017 yılını sektör açısından değerlendiren Tarakçı, “Ülke olarak son birkaç yılda her açıdan zor bir dönem geçirdik, etkileri de halen devam ediyor. Diğer tüm sektörlerde olduğu gibi çağrı merkezi sektöründe de bekletilen projeler ve yatırımlar oldu. Sektörü hareketlendirmesi adına, cazibe merkezleri programı kapsamında belirlenen 23 il için çağrı merkezleri özelinde birtakım desteklerin yıl içinde hayata geçirileceği konusu hepimizi heyecanlandırmıştı. Ancak sürecin henüz uygulamaya alınmaması nedeniyle bu beklentimiz ve heyecanımız gelecek yıl için devam ediyor” diyor.

1.500 KİŞİYİ İŞE ALACAKLAR

CMC, İstanbul, Malatya, Şanlıurfa, Rize, Bayburt ve Van’da 5 bin 500 çalışanıyla hizmet veriyor. İstanbul’da 770, Bayburt’ta 200, Rize’de 300, Malatya’da 2.350, Şanlıurfa’da 1.250 ve Van’da 500 çalışanları var. Van ve Malatya’da kamudan sonra en büyük işveren olan CMC, Şanlıurfa’da da ilk üçte yer alıyor. 2018’de Türkiye’de iki merkez daha açacaklarını söyleyen CMC Genel Müdürü Aytaç Aydın, “Biri Ankara’nın doğusunda, diğeri ise batısında olmak üzere iki farklı şehirde daha konumlanacağız. Ülke çapında bin 500 kişiyi işe almayı hedefliyoruz. Bu sayının yaklaşık yüzde 33’ünü ise Van’da istihdam edeceğiz” diyor. Müşteri temsilcisi pozisyonu için işe alımı sağlanacak personellerin 18 - 35 yaş arası, diksiyonu düzgün, bilgisayar kullanabilen ve en az lise mezunu seviyesinde adaylar olması gerekiyor. Aydın, “CMC’de müşteri temsilcisi olarak işe başlayan bir kişinin, takım lideri, proje yöneticisi veya direktör pozisyonlarına yükselebilmesi ya da bilgi teknolojileri departmanındaki bir arkadaşımızın insan kaynaklarına geçiş yapması hayal değil. Nitekim çalışanlarımızın yüzde 40’ı CMC’de yükselme şansı yakalarken, yüzde 25’i ise sektörde başka firmalara transfer olarak yükselişini sürdürüyor” diyor.

KAYSERİ’DE 500 KİŞİYİ İŞ İMKANI

Alman Bertelsmann AG’ye bağlı Arvato Türkiye, entegre müşteri hizmetleri kapsamında müşteri ilişkileri yönetiminden (CRM), dijital pazarlama çözümleri ve tedarik zinciri yönetimine (SCM), satış sonrası desteğe (Teleservice) kadar çok çeşitli hizmetler veriyor. Arvato Türkiye 2004’ten beri faaliyet gösteriyor ve 4.000’e yakın kişiye istihdam sağlıyor. Müşteri ilişkileri yönetimi hizmetleri kapsamında İstanbul, Adana, İzmir, Elazığ, Gümüşhane, Kayseri olmak üzere 6 ilden, 6 farklı dilde hizmet sunuyor. Yeni yılda yeni lokasyon yatırımlarının da gündeme gelebileceğini söyleyen Arvato Telekomünikasyon İK’da sorumlu İcra Kurulu Üyesi Yasemin Bingöl, “Arvato Türkiye olarak 2018 yılında yüzde 30’dan fazla büyümeyi ve organik büyümemizi sürdürmek için 20 milyon TL’ye varan yatırım yapmayı planlıyoruz. Türkiye’de yeni ve mevcut müşterilerimizin taleplerini Kayseri lokasyonundan karşılamayı heyecanla bekliyoruz. Burada çalışan sayımızı yaklaşık 500 kişi daha arttırmayı planlıyoruz. Türkiye’den 6 farklı dilde (İngilizce, Almanca, Rusça, Bulgarca, Yunanca ve Türkçe) 10 farklı ülkeye hizmet veriyoruz. Bunların yanı sıra birçok farklı dilde daha talep dahilinde hizmet verme kapasitesine sahibiz. Bazı hizmetlerimizi İstanbul’dan bazılarını da Anadolu’dan veriyoruz. Yabancı dili anadili gibi konuşan kişiler istiyoruz. Bunun için yurtdışından gelip ekibimize katılanlar da oluyor, buradaki çalışanlarımız için de global fırsatlar var” diyor.

BİN KİŞİLİK İSTİHDAM YARATACAKLAR

İstanbul, Uşak ve Trabzon’dan sonra Balıkesir’de de çağrı merkezi açan Teleperformance’ın 2.500 çalışanı var. Orta vadede bin kişiyi daha istihdam etmeyi hedefliyorlar. Teleperformance Türkiye İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Uçbağlar, “2017 yılı sonunda açılan Teleperformance Türkiye Balıkesir Çağrı Merkezi, bizim 2018 yılı planlarımız için kritik önem arz ediyor. Burada yaklaşık bin kişilik bir istihdam yaratarak hem çağrı merkezi sektörünün hem de Balıkesir’in büyümesine destek olmayı hedefliyoruz. 2018 yılı aynı zamanda “dijital doğanlar” olarak da bilinen neslin iş hayatında varlık göstermeye başlayacağı bir yıl olacak. 2000 doğumlu bireyler 18 yaşına girerek artık toplumun sorumlu birer ferdine dönüşecekler. Bu dönüşüme ayak uydurmanın en etkili yolu, onların dilinden anlayan yeni nesil genç profesyonelleri istihdam etmektir. Biz de 2018 yılında bunu yapacağız. Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz ve 2018 yılını da içine alan orta vadeli plan çerçevesinde, çok dilli hizmet verebilen ekibimizi 250 kişiden yaklaşık 500 kişiye çıkarmayı amaçlıyoruz. Türkçe dışında İngilizce, Almanca, Flemenkçe, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Arapça dillerinde de hizmet veriyoruz” diyor.

VAN’DA 300 KİŞİYİ İŞE ALACAKLAR

Vodafone Çağrı Merkezleri, 11 merkezde 5 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor. Çağrı merkezi yatırımlarını aynı zamanda ekonomik ve sosyal kalkınmaya ve Anadolu’da istihdama katkı sağlamak üzere bir fırsat olarak gördüklerini söyleyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, “Bu nedenle, çağrı merkezlerimizi Anadolu’da yaygınlaştırıyoruz. Önümüzdeki dönemde, Van’da kurduğumuz çağrı merkezimizin açılışını da yapacağız. Van’da başlangıçta yaklaşık 300 kişiyi istihdam edeceğiz. Büyüme vizyonumuz ve bölgedeki gençlerimize olan inancımızla istihdamı daha da artırmayı planlıyoruz” diyor. Çağrı merkezlerinde işe alımlar en az lise mezunu, esnek çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, öğrenmeye yatkın, takım çalışmasını seven, diksiyonu düzgün, askerliği tecilli olan adaylar arasından yapılıyor.