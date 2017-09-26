40 bin kahvesever İstanbul Coffee Festival’de buluştu

Dsm Group’un bu yıl “Kahvenin Yaşam Döngüsü” çıkış noktasıyla 21-24 Eylül 2017 tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park İstanbul’da düzenlediği İstanbul Coffee Festival, 40.000 ziyaretçi ile rekor katılıma sahne oldu. Paşabahçe’nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilen festivalde, kahveyle ilgili 124 marka yer aldı, MUUD Sahne’de 28 konser verildi.

Dünyanın en büyük açık hava festivali

İstanbul Coffee Festival’in her yıl daha da zenginleşerek geliştiğini ve eğlence yaşamında yeni bir kulvar açtığını söyleyen dsm group Kurucusu ve Başkanı Alper Sesli; “Bu yılki 40.000 ziyaretçisiyle İstanbul Coffee Festival, sayısal verilere göre dünyanın en büyük açık hava festivali konumuna yükseldi. 250.000 bardak, 7,5 ton süt ve 50.000 şişe suyun tüketildiği festivalde, dört gün boyunca katılımcılara en iyi hizmeti sunabilmek için 140’ı dsm group personeli olmak üzere 1.500’e yakın çalışan görev aldı. Bu çapta bir organizasyonu gerçekleştirmemiz için bizlere her türlü desteği ve katkıyı sağlayan Paşabahçe, Hyundai, Pınar Süt, Türk Telekom, Eti Karam, Uludağ Su, A.O.Smith, La Marzocco ve Promocup başta olmak üzere tüm destekçilerimize teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Alper Sesli sözlerine şöyle devam etti: "Festivale Etiyopya’dan El Salvador’a, Güney Afrika’dan Endonezya’ya kadar çeşitli ülkelerden gelen, lezzet dolu kahveleri üreten çiftliklere ve üreticilerini de buradan selamlıyor ve teşekkür ediyorum. On binlerce kahveseverin İstanbul Coffee Festival’e ilgi göstermesi üzerimize düşen sorumluluğu daha da artırıyor. Bu büyük ilgi, her yıl çok daha yenilikçi, çok daha kapsamlı bir festival düzenlemek için bizleri baskı altına alıyor ve aynı zamanda motive ediyor. Festivalimize büyük emek veren baristalarımıza ve tüm katılımcılara sevgilerimizi sunuyoruz.”

Kent kültürü ve eğlence yaşamına katkı

İstanbul Coffee Festival’in bir İstanbul markası olduğunu kaydeden Sesli, şunları belirtti: “İstanbul Coffee Festival, İstanbul’un kent kültürü ve eğlence yaşamı haritasında dopdolu içeriği ve yaratıcı bakış açısıyla yerini sağlamlaştırdı. Bu yılki rekor katılımcı ve ziyaretçi sayısı da bunu ortaya koyuyor. Farklılık yaratan, endüstriyel markalardan nitelikli kahve üreticilerine, artisan kavurmacılardan İstanbul’un kahve dükkanlarına, sanat etkinliklerinden sahne performanslarına kadar tüketici odaklı bir etkinlik olan İstanbul Coffee Festival, önümüzdeki yıllarda da çıtayı yükseltmeye devam edecek. En güçlü alkışlar ise bizlerden.”