40-50 şişme bot aynı anda denize açılıyor

AVRUPA Birliği Sınır Güvenlik Ajansı Frontex bünyesinde görev yapan İsveç Sahil Güvenlik botu komutanı Peo Allard, “Bu yıl 300-550 kişi alabilen büyük ahşap teknelere rastlamadık. Şimdilerde en fazla 130 kişi alabilen şişme botlar kullanılıyor. Kaos yaratmak için aynı anda 40- 50 şişme bot denize sürülüyor” diye konuştu.

Bir teoriye göre, kaçakçılar bu taktiği kullanarak botlar ve motorlarına el konulmasını önlemeye çalışıyor. Aynı anda birçok sığınmacı botu ile karşı karşıya gelen Frontex kurtarma ekipleri, zorunlu olarak teknelerle uğraşmaktan vazgeçerek olası en fazla sayıda sığınmacıyı kurtarmaya odaklanıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre bu yıl Akdeniz’i geçerek Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan 2 binin üzerinde sığınmacı boğularak can verdi.