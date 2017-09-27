4 yılda büyük temizlik

Birleşik Krallık'ın elektrik üretim ve dağıtım idaresi National Grid, bu yıl 21 Haziran ile 22 Eylül arasındaki dönemde ülkedeki toplam elektrik üretiminin yüzde 52'sinin düşük karbon kaynaklarından sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, bu oranın yaklaşık 4 yıl önce yüzde 35 seviyesinde olduğuna işaret edildi. Birleşik Krallık'ta ortalama karbon dioksit salınımının da aynı dönemde 2013 yılına kıyasla yüzde 56 azaltıldığı bildirildi.



Geçen hafta İskoçya Parlamentosu'nun enerji şirketi Ross Developments&Renewables'a Kilmarnock bölgesindeki jeotermal enerji projesinde kullanılmak üzere 1,8 milyon sterlin tutarında kaynak sağladığı belirtilmişti.

Şirket, yerin yaklaşık 2 kilometre altına inerek açılacak hazneye su pompalamayı ve ısınan suyun tekrar çıkarılmasını sağlayarak, bunu yaklaşık 46 bin nüfuslu Kilmarnock bölgesindeki evlerin ısınmasında kullanmayı planlıyor.