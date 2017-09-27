Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>4 yılda büyük temizlik

4 yılda büyük temizlik

Hürriyet Haber
27.09.2017 - 09:22 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 09:23

 Birleşik Krallık'ın son üç aydaki toplam elektrik üretiminin yarıdan fazlasının düşük karbon kaynaklarından elde edildiği belirtildi.

Birleşik Krallık'ın elektrik üretim ve dağıtım idaresi National Grid, bu yıl 21 Haziran ile 22 Eylül arasındaki dönemde ülkedeki toplam elektrik üretiminin yüzde 52'sinin düşük karbon kaynaklarından sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, bu oranın yaklaşık 4 yıl önce yüzde 35 seviyesinde olduğuna işaret edildi. Birleşik Krallık'ta ortalama karbon dioksit salınımının da aynı dönemde 2013 yılına kıyasla yüzde 56 azaltıldığı bildirildi.

Geçen hafta İskoçya Parlamentosu'nun enerji şirketi Ross Developments&Renewables'a Kilmarnock bölgesindeki jeotermal enerji projesinde kullanılmak üzere 1,8 milyon sterlin tutarında kaynak sağladığı belirtilmişti.

Şirket, yerin yaklaşık 2 kilometre altına inerek açılacak hazneye su pompalamayı ve ısınan suyun tekrar çıkarılmasını sağlayarak, bunu yaklaşık 46 bin nüfuslu Kilmarnock bölgesindeki evlerin ısınmasında kullanmayı planlıyor.

 

 

Etiketler: National Grid , Birleşik Krallık , İskoçya Parlamentosu
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri