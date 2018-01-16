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    4 yaşındaki İrem Su 3 yıldır kalp nakli bekliyor

    İHA
    16.01.2018 - 11:14 | Son Güncelleme:

    Diyarbakır’da 8 aylıkken kalp yetmezliği teşhisi konulan 4 yaşındaki İrem Su Ekti, 3 yıldır kalp nakli olmayı bekliyor. Baba Savaş Ekti, kızının durumunun gün geçtikçe kötüye gittiğini belirterek, “Dakika dakika kontrol ediyoruz. Koşması yasak. Doktorlar 'Kalp ritmi biraz daha düşerse değil hastane evden bile çıkartılırsa çocuk kaybedilir' diyor. Çaresiziz, yardım bekliyoruz” dedi.

    Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi, Bağcılar Mahallesi’nde ikamet eden Savaş ve Fatma Ekti çiftinin kızı İrem Su’ya (4), 8 aylıkken kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Koşması yasak olan ve organik ürünlerle beslenmesi gereken İrem Su’nun 3 yıl önce yüzde 30 olan kalp ritmi, 2 hafta önce yüzde 18’lere düştü.

    4 yaşındaki İrem Su 3 yıldır kalp nakli bekliyorBaba Savaş Ekti, kızının kalbinin bitmiş durumda olduğunu ve ifade ederek, “Kızımda kalp yetmezliği ve kalp büyümesi var. Kızıma herhangi bir cihaz takılmıyor. Kalbi bitmiş diye anjiyo ya da pil takılmıyor. Kalbi sünger gibi olmuş. Yürüdüğü zaman, koştuğu zaman yüzünde ve elinde morarmalar oluyor. Nefessiz kalıyor” diye konuştu.

    4 yaşındaki İrem Su 3 yıldır kalp nakli bekliyorKalp nakli olması şart”

    İrem Su’nun kalp ritminin yüzde 30’un altında olduğu için nakil olmasının şart olduğunu, biraz daha düşmesi durumunda kaybedileceğini anlatan baba Ekti, “Kızımın durumunun gittikçe kötüye gittiğini söylüyorlar. Bir an önce nakil olması şart. İzmir’de dosya açılmış nakil için sırada bekliyoruz ama şu an umut yok. Kızımın da durumu gittikçe kötüye gidiyor. Çaresiziz, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Kalbi bitmiş tükenmiş durumda. Koşması yasak, enfeksiyondan korunması lazım, mikroptan korunması lazım. Kalabalık yerlerden uzak olması lazım. Dakika dakika kontrol ediyoruz. Özellikle enfeksiyondan koruyoruz. Kalbe vurursa durumu çok çok kötüye gider. Doktorlar kalp ritminin biraz daha düşmesi halinde 'Değil hastaneye, evden bile çıkarttığınız zaman çocuk kaybedilir' diyor. Kızımızın bir an önce yurt dışında götürülüp nakil olmasını Cumhurbaşkanımdan, Başbakanımdan istiyoruz. Sonuçta ciğerimizdir. Maddi olarak da tam bakamıyoruz. Daha güzel beslenmesi lazım. Organik ürünler kullanmamız gerekiyor ama maddi durumumuz olmadığı için yerine getiremiyoruz. Gittikçe durumu kötüye gidiyor. Gözümün önünde eriyip gidiyor ve elimden gelen bir şey yok. Ameliyatın masrafını da tam olarak bilmiyorum ama yüksek miktarlarda. Türkiye’de kalp yok. 3 yıldan fazladır bekliyoruz ama yok ve kızımın da kalp ritmleri gittikçe kötüye gidiyor” ifadelerini kullandı.

    “Gözümün önünde eriyip gidiyor”

    Çocuklarının gözlerinin önünde eriyip gittiğini dile getiren anne Fatma Ekti, ise şunları kaydetti:
    “Biran önce iyileşmesini istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden yardım istiyoruz. Bir yere gittiğimiz zaman ‘Anne yoruluyorum, beni kucağına al’ diyor. İlaç verdiğimde, ‘Yeter. Sabahtandır ilaç veriyorsun bana’ diyor. Hastalığı ile ilgili kendi aramızda konuştuğumda ‘ben hasta değilim’ diyor. Artık her şeyi anlıyor. Yanında konuşamıyoruz.”

    4 yaşındaki İrem Su 3 yıldır kalp nakli bekliyor

     

     

    Etiketler: İrem Su Ekti
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