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    4 vakıf üniversitesine rektör atandı

    AA
    05.11.2017 - 10:22 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dört üniversiteye yaptığı rektör atamalarıyla ilgili kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Hayati Aktaş, İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Sanko Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Güner Dağlı ve Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Tevfik Tezcaner atandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130'uncu ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddeleri uyarınca, mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulu'nun olumlu görüşü üzerine yaptı.

    Etiketler: Üniversite , rektör , atama , Resmi Gazete
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