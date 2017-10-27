4 üniversite bitirdi atanamadı, girişimci oldu

Diyarbakır’da 4 üniversite bitiren ve 6 yıl ücretli öğretmenlik yapan Selda Sunay, atanamayınca girişimci oldu. Sunay, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle çikolatacı oldu.



Diyarbakırlı Selda Sunay (31), Dicle ve Anadolu Üniversitelerinde 4 bölümü tamamladı. En son Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünden mezun olan Sunay, öğretmen olabilmek için formasyon aldı. 6 yıl ücretli öğretmenlik yapan ve atanmayı bekleyen Sunay, atanamayınca KOSGEB’den destek alarak, iş yeri açtı. Merkez Yenişehir ilçesindeki iş yerinde çikolata satan Sunay, ünlü bir çikolata firmasının da Türkiye’deki 7’nci bayiliğini aldı.



4 üniversite mezunu



Okumayı çok sevdiğini ve okumanın insana çok şey kattığını ifade eden Sunay, "4 ayrı üniversite mezunuyum. Olsa yine okuyacağım. 8 kardeşiz. Hepimiz de üniversite mezunuyuz. İlk üniversitem Dicle Üniversitesi inşaat, daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdim. Ondan sonra Vergi ve Muhasebe uygulamalarını bitirdim. En sonda Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden mezun oldum. Formasyon eğitimimi aldım. Ücretli öğretmen olarak işe başladım. Kadro alamadım. Yaklaşık 6 sene ücretli öğretmen olarak çalıştım. Öğretmenliği çok seviyordum. Daha sonra böyle bir işe giriştim. Diyarbakır’da bir bayanın yapabileceği en elit iş ne olabilir diye düşündüm. Çikolata aklıma geldi. Sonra firmayla görüşmelere başladım. Zorlu bir süreçten sonra 1 sene önce iş yerini açtım. Türkiye’de 7’nci, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da tek şubeyiz. İş yerini açarken KOSGEB’den de 50 bin liraya yakın destek aldım" dedi.



"Müşterilerimin takdirini alıyorum"



Müşterilerinin takdirini aldığını dile getiren Sunay, "Öğretmen olduğumu öğrendiklerinde takdir ediyorlar. ‘Öğretmensin ama bu işi yapıyorsunuz. Takdire şayan’ deyip gururumu okşadıkları oluyor. Bu sözler beni onure ediyor. Dilerim ki kız çocukları okumaya devam ettirilir. Hiç kimseye muhtaç olmadan ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaya çalışırlar diye düşünüyorum. Benim bayan olmam ve tuttuğumu koparan biri olmam ve bu işin gerçekten üstesinden gelebileceğime olan inançları sayesinde bayiliği aldım. Çok da iyi gittiğimi düşünüyorum. İnşallah çok daha iyi olacak. Ürün yelpazemiz çok geniş. Bebek çikolatasından nikah çikolatasına, evlilik çikolatasından sevgililer günü çikolatasına kadar çok geniş bir yelpazemiz var. Çikolatalarımızın en önemli özelliği el yapımı olması ve kakao çekirdeğinin orijinal olmasıdır. Hiçbir koruyucu madde kullanmadan 1 yıl 3 ay saklanabilen çikolatalardır. Hiçbir şekilde bozulmaz" diye konuştu. - İHA