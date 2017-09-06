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    4 üniversite 21 öğretim üyesi alacak

    AA
    06.09.2017 - 09:13 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 09:13

    Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre dört üniversiteye öğretim üyesi alınacak.

    Buna göre; Avrasya, İstanbul Aydın, Mustafa Kemal ve TED üniversitelerine toplam 21 öğretim üyesi alınacak. 

    Avrasya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne iki profesör ile iki doçent alacak.

    İstanbul Aydın Üniversitesi, Mühendislik, Sağlık Bilimleri ve Tıp fakültelerinde istihdam etmek üzere üç profesör ile iki doçent alımı yapacak.

    Mustafa Kemal Üniversitesi, Diş Hekimliği, İktisadi ve İdari Bilimler, Tıp, Veteriner ve Ziraat fakültelerine altı profesör, beş doçent istihdam edecek.

    TED Üniversitesi ise Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne bir profesör alımı gerçekleştirecek.

    Etiketler: Üniversite , akademisyen , Resmi Gazete
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