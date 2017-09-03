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    4 televizyon kanalı canlı yayımlayacak

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    03.09.2017 - 11:50 | Son Güncelleme: 03.09.2017 - 11:50

    İki lider haftalardır bu televizyon düellosuna hazırlanıyor. Düello bugün akşam 20.15'te başlıyor. Düelloda Türkiye de önemli konuların başında geliyor.

    ALMANYA genel seçimlere üç hafta kala Angela Merkel ve Martin Schulz arasında bu akşam yapılacak düelloya kilitlendi. İki lider haftalardır bu düelloya hazırlanıyor. İki lider de danışmanlarıyla günlerce düello provaları yaptı. Saat 20.15'te dört televizyon kanalından canlı yayınlanacak düello şimdiye kadar sessiz geçen seçim kampanyasının zirvesi olarak görülüyor.
    CDU/CSU’nun başbakan adayı Angela Merkel ve SPD’nin başbakan adayı Martin Schulz hazırlık nedeniyle iki gün seçim kampanyasına ara verdi. Schulz'un özel bir danışman daha görevlendirdiği belirtildi. İki başbakan adayının düelloda vereceği mesajlar, bir diğerinin bilmemesi ve buna karşı hazırlık yapmaması için tamamen gizli tutuluyor.

    MİLYONLARCA İZLEYİCİ
    ARD, ZDF, RTL ve Sat1 kanallarında bu akşam 20.15'ten itibaren canlı yayınlanacak düello 90 dakika sürecek. Milyonlarca seçmenin izleyeceği düelloda iki lider de kimin başbakan koltuğuna oturmak için en iyi aday olduğu konusunda seçmenleri ikna etmeye çalışacak. Başbakan adayları düelloda 90 dakika boyunca göç sorunundan, dış politikaya, sosyal adalet ve iç güvenlik konularına varıncaya kadar tüm konularda soruları yanıtlayacak.
    Düelloda en önemli konulardan biri de Türkiye Almanya ilişkileri olacak. İki Alman vatandaşının daha Türkiye'de gözaltına alınmasıyla iyice gerilen ikili ilişkilerde Schulz'un, Merkel'i Türkiye'ye karşı sert yaptırımlardan kaçtığı eleştirileriyle köşeye sıkıştırmaya çalışacağı bekleniyor.

    Etiketler: ALMANYA , MERKEL , SCHULZ , düello , seçim
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