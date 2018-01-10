4 subay daha itirafçı oldu

KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın’ın itirafçı olup adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli bir yarbay ve bir binbaşı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli iki yarbay da polise teslim oldu.

FETÖ mensubu olduklarını beyan eden subayların etkin pişmanlıktan yararlanmak için emniyete başvurduğu öğrenildi. Subayların, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde işlemlerinin devam ettiği bildirildi.