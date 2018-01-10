Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>4 subay daha itirafçı oldu

    4 subay daha itirafçı oldu

    ANKARA
    10.01.2018 - 23:19 | Son Güncelleme:

    KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın’ın itirafçı olup adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli bir yarbay ve bir binbaşı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli iki yarbay da polise teslim oldu.

    FETÖ mensubu olduklarını beyan eden subayların etkin pişmanlıktan yararlanmak için emniyete başvurduğu öğrenildi. Subayların, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

    Etiketler: itiraf , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri