4 soruna çözüm

TÜRKİYE Müteahhitler Birliği, yurtdışında iş yapan müteahhitlerin temel sorunlarını 4 başlıkta topladı. Müteahhitlerin gündeme getirdiği sorunlar arasında Libya için ödenen komisyonlar ve Irak’ta birikmiş alacaklar da yer aldı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’yi konuk eden TMB Başkanı Mithat Yenigün, Libya’dan 2011’de çıkmak zorunda kaldıklarını, ancak alacakların halen durduğunu ve teminat mektubu komisyonlarını ödemeye devam ettiklerini söyledi. Irak’ta ise 2.5 milyar dolarlık alacaklarında bir gelişme olmadığını belirten Yenigün, “Firmalarımız yurtdışında üstlendikleri projelerde istihdam ettikleri Türk işçilerde, çalışma mevzuatı kapsamında önemli sorunlar yaşıyor. Son 10 yılda yurtdışı iş hacmimizdeki büyük artışlara rağmen Türk işçisi istihdamı büyük oranda gerilemiş durumda. Türk teknik müşavirlik hizmetleri, müteahhitlik firmalarımızın yurtdışında daha fazla iş üstlenmesi için önemli bir kaldıraç etkisi oluşturuyor. Bu konuyla da ilgilenmemiz gerekiyor” dedi.

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Sorunlar nedeniyle yurtdışında üstlendikleri proje tutarının 25-30 milyar dolardan 2016’da 12.8 milyar dolara indiğini kaydeden Yenigün, 2017’nin ilk yarısında ise rakamın sadece 5.1 milyar dolar olduğunu açıkladı. Bu yıl 12 milyar doların da yakalanamayabileceğini ifade eden Yenigün, şunları söyledi:

“Körfezde yaşanan kriz kapsamında orta ve uzun vadede devam eden ve potansiyel işlerde kayıplarla karşılaşabiliriz. Toplam pazar büyüklüğünün yüzde 35’ni oluşturan Libya, Irak ve Rusya’daki gelişmelerden kaynaklanan daralma ortada. Üstüne bir de pazar büyüklüğünün yüzde 15’ten fazlasını oluşturan Körfez bölgesinden kaynaklanacak potansiyel kayıplar, daha olumsuz etki yaratabilir.”

Bakan Zeybekci ise Libya teminat mektuplarıyla ilgili hemen bir çalışma grubu kuracaklarını söyledi. Irak’a ise yakında bir ziyarette bulunabileceklerini ifade eden Zeybekci, “Yurt dışındaki istihdamla ilgili talebinizde yüzde 100 haklısınız. Çalıştırdığınız insanların sigorta primleriyle ilgili isteklerinizde son derece haklısınız” dedi. Teknik müşavirlik hizmetleriyle ilgili olaraksa birçok çalışma yaptıklarını ve nokta atışı yapma şansı olduklarını kaydeden Zeybekci, “Yurtdışındaki iş bitirme belgelerinin Türkiye’de geçerli olması işini de hallettik” açıklamasını yaptı. Zeybekci, yeni dönem içinse Kuveyt’e dikkat çekti. Kuveyt’in gelecek dönem için yaklaşık 150 milyar dolarlık altyapı yatırımları olduğunu söyleyen Zeybekci, “Körfez’in en önemli fırsat alanlarından biri bu olacak” dedi.