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    4 soruda kodlama eğitimi çılgınlığı

    Gizem Coşkunarda gcoskunarda@hurriyet.com.tr
    05.01.2018 - 15:04 | Son Güncelleme:

    Apple’ın CEO’su Tim Cook “Kodlamayı öğrenmek tüm yabancı dillerden daha önemli” diyor. Dünyanın birçok ülkesinde okul müfredatına giren kodlama eğitimi çılgınlığını mercek altına aldık. Kodlama Derneği’nin kurucusu Gizem Göktepe, yeni tanışanlar için kodlamanın ne olduğunu anlatıyor.

    TÜBİTAK Bilim Şenliği’nde binlerce öğrenci kodlama ile tanıştı.

    ◊ Dünyanın yeni dili kodlama mı?
    - Kesinlikle! Her gün elimizden düşürmediğimiz telefonlarımız, akıllı televizyonlarımız, akıllı ev aletlerimiz hatta en basitinden kumandalarımız bile elektronik! Tüm dünyamızı sarmış bu teknolojilerin dilini bilmek, dünyanın dilini bilmek demek aslında.

    ◊ Nedir bu kodlama?
    - Kodlama, tüm bu teknolojilerle anlaşabilmemizi sağlayan dilin adı. Bilgisayarlara ne yapması gerektiğini söyleyen komutlar dizisi. Örneğin; telefonunuzda mesajlarınıza bakmak istediğinizde mesajlar simgesine dokunursunuz ve mesaj kutunuz açılır. İşte burada mesajların açılması gerektiğini söyleyen şeyin adı ‘kodlama’. İsterseniz sabahları sizi uyku modunuza göre sevdiğiniz müziklerle uyandıran alarmlar kodlayabilirsiniz. Yani size sunulanı değil, istediğinizi tercih edebileceğiniz bir kapı aralıyor kodlama bilmek.

    4 soruda kodlama eğitimi çılgınlığı

    ◊ Yabancı dil bilmekten daha önemli olduğu söyleniyor. Çocuklar kodlama öğrendiğinde neler yapabilecekler?
    - Önümüzdeki 25 yılda, içerisinde kodlamanın olmadığı çok az meslek kalacak. Çocuklarının geleceklerini düşünen ailelerin çocuklarına bu yatırımı yapmaları şart! Çok daha önemlisi, şu anda ilkokulda okuyan çocuklar mezun olduklarında, şimdi var olmayan meslekleri yapmak durumunda kalacaklar.

    ◊ Başlama yaşı nedir?
    - 5 yaşından itibaren her çocuk kodlama öğrenebilir. “Çocuğum okuma bilmiyor kodlama nasıl öğrenecek” diye endişelenmeyin, okuma bilmeden de çeşitli platformlar yardımıyla kodlama öğretebiliyoruz.

    4 soruda kodlama eğitimi çılgınlığı
    Önümüzdeki 25 yılda, içerisinde kodlamanın olmadığı, yok denecek kadar az sayıda meslek kalacak. Çocuklarının geleceklerini düşünen ailelerin çocuklarına bu yatırımı yapmaları şart!

    Ücretsiz kodlama eğitimi veren kurumlar

    Kodlama Derneği: Dezavantajlı bölgelerde gönüllü eğitim veriyorlar. İstanbul’da hafta sonu kursları açıldı.

    ◊ İSMEK: İstanbul meslek edinme kurslarında 8-16 yaş arası çocuklar için eğitim veriliyor.

    ◊ Vodafone - Habitat: ‘Yarını Kodlayanlar Projesi’ kapsamında il il gezerek çocuklara eğitim veriyorlar.

    4 soruda kodlama eğitimi çılgınlığı

    Ücretsiz online kodlama öğrenilebilecek platformlar

    ◊ code.org
    Aralarında Bill Gates, Mark Zuckerberg ve Sergey Brin’in de bulunduğu bir grup tarafından, ABD’de kodlama eğitiminin yaygınlaşması için kuruldu. Her yaşa uygun.

    ◊ Scratch
    8-16 yaş arası çocukların kullanımına göre tasarlanmış oldukça basit bir arayüze sahip programlama ortamı.

    ◊ Tynker
    Öğrencilere görsel programlama dilinin mantığını öğretmek için tasarlanmış bir eğitim platformu.

    ◊ Kodable
    İlkokul öğrencilerine özel. ABD’de her beş ilkokuldan birinde kullanılıyor.

    ◊ Codespark
    Codespark, 4 yaş üstü çocuklara kodlamanın ABC’lerini öğretmenin eğlenceli ve etkili yolu. Çocuklar, kendi 3D oyunlarını tasarlamak ve oluşturmak için temel kodlama kavramlarını öğreniyorlar.

    ◊ LightBot
    Bulmaca çözerek kodlamayı öğreten bir oyun platformu.

    Ücretli hafta sonu kursları

    Maker Çocuk - İstanbul
    Kodlama Atölyesi - İstanbul
    Jr. Robotik Bilim Okulu - İstanbul
    RobinCode - Ankara
    Bilişim Garaj Akademi - Ankara
    Maker Teknoloji - Adana
    Maker STEM Center - Mersin

    Etiketler: Gizem Göktepe
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