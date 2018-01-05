4 soruda kodlama eğitimi çılgınlığı

◊ Dünyanın yeni dili kodlama mı?

- Kesinlikle! Her gün elimizden düşürmediğimiz telefonlarımız, akıllı televizyonlarımız, akıllı ev aletlerimiz hatta en basitinden kumandalarımız bile elektronik! Tüm dünyamızı sarmış bu teknolojilerin dilini bilmek, dünyanın dilini bilmek demek aslında.

◊ Nedir bu kodlama?

- Kodlama, tüm bu teknolojilerle anlaşabilmemizi sağlayan dilin adı. Bilgisayarlara ne yapması gerektiğini söyleyen komutlar dizisi. Örneğin; telefonunuzda mesajlarınıza bakmak istediğinizde mesajlar simgesine dokunursunuz ve mesaj kutunuz açılır. İşte burada mesajların açılması gerektiğini söyleyen şeyin adı ‘kodlama’. İsterseniz sabahları sizi uyku modunuza göre sevdiğiniz müziklerle uyandıran alarmlar kodlayabilirsiniz. Yani size sunulanı değil, istediğinizi tercih edebileceğiniz bir kapı aralıyor kodlama bilmek.

◊ Yabancı dil bilmekten daha önemli olduğu söyleniyor. Çocuklar kodlama öğrendiğinde neler yapabilecekler?

- Önümüzdeki 25 yılda, içerisinde kodlamanın olmadığı çok az meslek kalacak. Çocuklarının geleceklerini düşünen ailelerin çocuklarına bu yatırımı yapmaları şart! Çok daha önemlisi, şu anda ilkokulda okuyan çocuklar mezun olduklarında, şimdi var olmayan meslekleri yapmak durumunda kalacaklar.

◊ Başlama yaşı nedir?

- 5 yaşından itibaren her çocuk kodlama öğrenebilir. “Çocuğum okuma bilmiyor kodlama nasıl öğrenecek” diye endişelenmeyin, okuma bilmeden de çeşitli platformlar yardımıyla kodlama öğretebiliyoruz.



Önümüzdeki 25 yılda, içerisinde kodlamanın olmadığı, yok denecek kadar az sayıda meslek kalacak. Çocuklarının geleceklerini düşünen ailelerin çocuklarına bu yatırımı yapmaları şart!

Ücretsiz kodlama eğitimi veren kurumlar

◊ Kodlama Derneği: Dezavantajlı bölgelerde gönüllü eğitim veriyorlar. İstanbul’da hafta sonu kursları açıldı.

◊ İSMEK: İstanbul meslek edinme kurslarında 8-16 yaş arası çocuklar için eğitim veriliyor.

◊ Vodafone - Habitat: ‘Yarını Kodlayanlar Projesi’ kapsamında il il gezerek çocuklara eğitim veriyorlar.





Ücretsiz online kodlama öğrenilebilecek platformlar

◊ code.org

Aralarında Bill Gates, Mark Zuckerberg ve Sergey Brin’in de bulunduğu bir grup tarafından, ABD’de kodlama eğitiminin yaygınlaşması için kuruldu. Her yaşa uygun.

◊ Scratch

8-16 yaş arası çocukların kullanımına göre tasarlanmış oldukça basit bir arayüze sahip programlama ortamı.

◊ Tynker

Öğrencilere görsel programlama dilinin mantığını öğretmek için tasarlanmış bir eğitim platformu.

◊ Kodable

İlkokul öğrencilerine özel. ABD’de her beş ilkokuldan birinde kullanılıyor.

◊ Codespark

Codespark, 4 yaş üstü çocuklara kodlamanın ABC’lerini öğretmenin eğlenceli ve etkili yolu. Çocuklar, kendi 3D oyunlarını tasarlamak ve oluşturmak için temel kodlama kavramlarını öğreniyorlar.

◊ LightBot

Bulmaca çözerek kodlamayı öğreten bir oyun platformu.

Ücretli hafta sonu kursları

Maker Çocuk - İstanbul

Kodlama Atölyesi - İstanbul

Jr. Robotik Bilim Okulu - İstanbul

RobinCode - Ankara

Bilişim Garaj Akademi - Ankara

Maker Teknoloji - Adana

Maker STEM Center - Mersin