4 safhada 30 kilometre

300 BİNİ GÖÇE ZORLANDI

“AFRİN’de nüfus dağılımına baktığımızda yüzde 55 Arap daha sonra Kürtler var, bir miktar da Türkmen var. Şehri terk edenlerin sayısının 300 bini aştığı tahmin ediliyor. Esasen terör örgütü PKK, YPG, PYD’nin dünya kamuoyunu etkilemeye çalışmak için kullandığı kara propagandanın tam tersi var. ‘Bölgede Kürtleri yok etmek için Türk Ordusu operasyon başlattı’ şeklindeki konu, tamamen orada yaşayan Kürt, Arap, Türkmen, sivil, gücü, imkânı olmayan insanları kurtarmaya yönelik bir faaliyettir. İşin özü bu.



ZEYTİN HALKA, DALI TERÖRİSTE

Yaklaşık 8-10 bin terör grubu olduğunu hesap ediyoruz. Sadece PKK vesaire yok. Rakka’dan çıkmasına ABD tarafından izin verilen, PKK/YPG tarafından koruması alınan DEAŞ’çılar Afrin bölgesinde. Rakka’dan DEAŞ grupları, 50 TIR’dan fazla, yüzlerce araçla Afrin’e geldiler. Onları da vuruyoruz. Son dönemlerde ülkemize yönelik 700’ü aşkın taciz oldu. Zeytin Dalı harekâtı, terör unsurları bölgeden temizleninceye kadar devam edecek. Milletimizin harekâta desteği tamdır. Bugün bir karikatür gösterildi, iki PKK’lı konuşuyor. Biri diyor ki ‘Türkiye Zeytin Dalı harekâtı başlatmış’. Öbürü de ‘Anlamadın mı evladım, zeytinler vatandaşlara, dallar da bize’ diyor. Harekâtın amacını çok güzel özetliyor.



BM KARARLARINA UYGUN

Silah depoları ve barınakların yok edilmesi sırasında sivil halkın zarar görmemesi için özel önem veriliyor. Harekât uluslararası hukuk temelinde, BM Sözleşmesi’nin 51. maddesine dayandırılarak, meşru müdafaa hakkı olarak yürütülüyor. Ayrıca BM’nin Güvenlik Konseyi’nde aldığı terörle mücadeleye ilişkin 1373, 1624, 2170, 2178 sayılı kararları uyarınca, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı esasına göre yürüyor.



DEAŞ’LA BİRLİKTELER

Dün (önceki gün) sosyal medyada kan revan içinde küçük bir çocuk. Hemen arkadaşlar ortaya çıkardı ki geçmiş dönemde Musul’a ait bir fotoğraf. Bu tabii bir taktik, bir dezenformasyon yöntemi. Şu propaganda yayılmaya çalışılıyor; ‘Burada DEAŞ yok. Dolayısıyla Türkiye’nin bu operasyonu farklı amaçlar gözetiyor’. Şunu aklımızdan çıkarmayalım; burada istemediğimiz kadar DEAŞ’lı var. Birlikte çarpışıyorlar. Bunların birbirinden farkı olmadığını zaten bütün dünya kamuoyu

biliyor.









SONRAKİ AŞAMALAR

Harekâtın dört safhası var. Birinci safha bir kere sınırlarımızdan içeri doğru güvenli bir alanın oluşturulması. Azez bölgesinden başlayarak, kuzey batıya doğru, oradan tekrar güney batıya doğru 130 kilometrelik Afrin bölgesinin bir güvenli şerit oluşturulması, derinliği 20-30 kilometre. Ondan sonra terör unsurlarını yok etmek için oraya ayağımızı sağlam basmamız lazım. Daha sonra gerek Afrin merkezinde gerekse diğer bölgelerinde yerleşik bu terör örgütlerinin yok edilmesi için çalışma yapılacak. Güneye kaçıp sivil halkın arasına karışacaklar, orada da belki sivil halkı kalkan olarak kullanacaklar. O bakımdan ikinci, üçüncü, dördüncü safhalar daha titiz çalışmayı gerektirecek. O bir temizlik harekatına dönüşüyor. Bölgeyi kurtardıktan sonra göç edenler geri dönecek.



ABD’NİN KAFASI KARIŞIK

Bu noktaya kolay gelinmedi, sadece o kadar söyleyeyim. Çok çetin müzakereler oldu. Diplomatik alanda, askeri temaslarda yapılması gereken her şey yapıldı, Rusya ile Amerika ile İran ile... Rejimle görüşülmedi, rejimle Rusya üzerinden görüşülmek suretiyle mutabakat sağlandı. Rusya’nın bize karşı olumsuz tutumu yok. Buna hava sahasının kullanılması da dahil. Hava sahasının kullanılması, sevk ve idaresi görevini Rusya rejim adına yerine getiriyor. Biz doğrudan Rusya’ya muhatabız. Amerika’da bir kafa karışıklığı var, herkes ayrı telden çalıyor. Bir net duruş yok ama buraya karşı da ‘Yapmayın’ tarzında keskin bir şey de yok. Kullanılan silahın, mühimmatın büyük kısmı yerli ve milli. Türkiye’ye bir silah satışı olduğunda işi yavaşlatıyorlar.”









MEDYAYA BİLGİLENDİRME

İSTANBUL Vahdettin Köşkü’nde Başbakan Binali Yıldırım’ın medyaya bilgi verdiği toplantıda Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ile Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bilâ ve Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin de yer aldı. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay da katıldı. Başbakan medya temsilcileriyle sohbetinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Zeytin Dalı’ harekâtı desteğine de teşekkür etti.







