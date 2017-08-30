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4 noktada ücretsiz kesim

Hürriyet Haber
30.08.2017 - 00:48 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 00:48

ADANA Büyükşehir Belediyesi, kent halkının Kurban Bayramı’nı huzur ve güven içinde geçirmesi için hazırlıklarını tamamladı. Kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşların hayvanlarını sağlıklı ortamda kestirmeleri için 3 ilçede 4 noktada ücretsiz kesim merkezi oluşturan Adana Büyükşehir Belediyesi, camiler ve mezarlıklarda da kapsamlı temizlik yaptı. Arife günü belediye otobüslerinin mezarlıklara ücretsiz seferler yapacağı bildirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kurban Bayramı’nın ilk 3 günü Seyhan, Yüreğir ve Çukurova ilçelerinde 4 noktada ücretsiz kesim hizmeti verecek. Vatandaşlar, Büyükşehir’in mobil kesimhanelerinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını İslami kurallara uygun şekilde, veteriner hekimlerin nezaretinde, deneyimli kasaplara kestirecek. Kurban kesim merkezleri, Seyhan ilçesinde Öğretmenler Bulvarı ile Çevre Yolu otoban çıkışı, 2000 Evler Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı Gülen Özkan Camii yanı, Yüreğir ilçesinde Sinanpaşa Mahallesi Yüreğir Otogarı bitişiği fabrika arsası, Çukurova ilçesinde Toros Mahallesi İsmet Atlı Bulvarı zeytinlik alanında çalışma yürütecek.

Etiketler: adana , kurban , kesim
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