4 milyon dolarlÄ±k tÃ¶vbe

Mahkemenin, yaÅŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k sanÄ±k nedeniyle basÄ±na kapalÄ± olarak gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi duruÅŸmada ifade veren tutuklu sanÄ±klardan A.G.D., "Bu para bana hayÄ±r getirmedi. Bir kuruÅŸunu bile kullanamadÄ±m. ArtÄ±k, hÄ±rsÄ±zlÄ±k malÄ±nÄ±n yaramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anladÄ±m. Ã‡ok piÅŸmanÄ±m. Bundan sonra hÄ±rsÄ±zlÄ±k yapmayacaÄŸÄ±m" dedi.



Merkez Osmangazi Ä°lÃ§esi DemirtaÅŸ Organize Sanayi BÃ¶lgesi Ali Osman SÃ¶nmez Caddesiâ€™nde SeÃ§kin SaruhanlÄ±â€™ya ait tekstil fabrikasÄ±na geÃ§en kasÄ±m ayÄ±nda giren A.G.D. (20), E.T. (22) ve 17 yaÅŸÄ±ndaki E.D., bilgisayarlarÄ± Ã§almak istedi. Ä°ddiaya gÃ¶re, E.S. (24), A.N. (27) ve E.D.â€™nin (22) gÃ¶zcÃ¼lÃ¼k yaptÄ±ÄŸÄ± hÄ±rsÄ±zlÄ±k olayÄ±nda, A.G.D., E.T. ve E.D. fabrika sahibi SeÃ§kin SaruhanlÄ±â€™nÄ±n odasÄ±nda girdi.Â



KASADA DOLARLARI GÃ–RÃœNCE BÄ°RBÄ°RÄ°NÄ° TOKATLAMIÅžLAR



AÃ§tÄ±klarÄ± Ã§ekmecede televizyon dolabÄ±nÄ±n altÄ±nda gizli olan Ã§elik kasanÄ±n anahtarÄ±nÄ± bulan hÄ±rsÄ±zlar, Ã§elik kasa iÃ§erisinde 4 milyon dolarÄ± gÃ¶rÃ¼nce, ÅŸok oldu. â€™RÃ¼ya mÄ± gÃ¶rÃ¼yoruzâ€™ diyerek 15 dakika birbirlerini tokatlayan ÅŸÃ¼pheliler, poÅŸetlere koyduklarÄ± dolarlarla fabrikadan ayrÄ±ldÄ±. Ä°ddiaya gÃ¶re hÄ±rsÄ±zlar, gÃ¶zcÃ¼lÃ¼k yapan 3 arkadaÅŸÄ±ndan paranÄ±n 1.5 milyon dolarÄ±nÄ± saklamak istedi. PoÅŸet iÃ§erisindeki parayÄ± fabrika yakÄ±nÄ±ndaki bir aÄŸacÄ±n yakÄ±nÄ±na gÃ¶men hÄ±rsÄ±zlar, kalan parayÄ± diÄŸer arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte YÄ±ldÄ±rÄ±m Ä°lÃ§esi KarapÄ±nar Mahallesiâ€™nde bÃ¶lÃ¼ÅŸtÃ¼.



GÃ–MDÃœKLARÄ° PARAYI ALMAYA GELÄ°NCE YAKALANDILAR



HÄ±rsÄ±zlÄ±k olayÄ±, sabah iÅŸyerine gelen Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n kasanÄ±n aÃ§Ä±k olduÄŸunu gÃ¶rmesi sonucu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. ParanÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ yere dÃ¼ÅŸÃ¼ren ÅŸÃ¼phelilerin ayak izlerini takip eden polis, topraÄŸa gÃ¶mÃ¼len paraya ulaÅŸtÄ±. Ã‡evrede Ã¶nlem alan polis, gÃ¶mÃ¼lÃ¼ parayÄ± almayan gelen ÅŸÃ¼phelileri yakaladÄ±. Daha sonra gÃ¶zcÃ¼lÃ¼k yapan arkadaÅŸlarÄ±nÄ± da gÃ¶zaltÄ±na alan polis, Ã§alÄ±nan 4 milyon dolarÄ± iÅŸyeri sahibine teslim etti.



â€™SÃ–Z VERÄ°YORUM, BÄ°R DAHA HIRSIZLIK YAMPAYACAÄžIMâ€™



Bursa 8. Asliye Ceza Mahkemesiâ€™nde, â€™nitelikli hÄ±rsÄ±zlÄ±kâ€™ suÃ§undan 5â€™er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±lanmalarÄ±na baÅŸlanan tutuklu sanÄ±klar A.G.D., E.T. ve E.D. ile â€™SuÃ§ eÅŸyasÄ±nÄ±n satÄ±n alÄ±nmasÄ± veya kabul edilmesiâ€™ suÃ§undan 3â€™er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istenen tutuksuz sanÄ±klar A.N., E.D. ve E.S. Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± ilk duruÅŸmada piÅŸman olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. DuruÅŸmada ifade veren tutuklu sanÄ±klardan A.G.D ÅŸunlarÄ± anlattÄ±:



"Ben, arkadaÅŸÄ±m E.T ve E.D. ile birlikte kiraladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z otomobil ile gezerken, camÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±k olduÄŸunu fark ettiÄŸimiz fabrika binasÄ±na â€™Para buluruzâ€™ umuduyla girdik. Bir dolabÄ±n Ã§ekmecesinde, bir miktar para ile kasa anahtarÄ± bulduk. Sonra anahtarÄ±n ait olduÄŸu kasayÄ± aÃ§tÄ±k. Ä°Ã§inde Ã§ok miktarda dolar vardÄ±. SevinÃ§ten ve ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ktan kendimizi kaybedip, birbirimizi tokatladÄ±k. Daha sonra bir kÄ±smÄ±nÄ± orada bulduÄŸumuz poÅŸete koyup, arabada bekleyen E.T.â€™nin yanÄ±na dÃ¶ndÃ¼k. Ä°Ã§eride Ã§ok para olduÄŸunu sÃ¶yleyip hep birlikte yeniden iÃ§eriye girdik. Daha sonra paralarÄ± bÃ¶lÃ¼ÅŸtÃ¼k. Kendi payÄ±ma dÃ¼ÅŸen paradan yanÄ±ma sadece sadece 3â€“5 bin dolar alÄ±p gerisini gÃ¶mdÃ¼m. Bir daha gÃ¶mdÃ¼ÄŸÃ¼m paranÄ±n yanÄ±na hiÃ§ gitmedim. Ancak polisler eve gelince, kendilerine paranÄ±n yerini sÃ¶yledim. Bu para bana yar olmadÄ±. Ben bir kaÃ§ kez hÄ±rsÄ±zlÄ±ktan cezaevine girip Ã§Ä±ktÄ±m. Ancak, anladÄ±m ki bÃ¶yle para insana hayÄ±r getirmiyor. SÃ¶z veriyorum hakim bey, artÄ±k hÄ±rsÄ±zlÄ±k yapmayacaÄŸÄ±m."



â€™PARANIN Ã‡OK OLDUÄžUNU DUYUNCA KENDÄ°MDEN GEÃ‡TÄ°M"



Tutuklu sanÄ±klardan E.T. de, bu gÃ¼ne kadar hiÃ§ sabÄ±kasÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olay gÃ¼nÃ¼ de aldÄ±ÄŸÄ± alkolÃ¼n etkisi ile araÃ§ta sÄ±zdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n kendisini uyandÄ±rÄ±p, Ã§ok miktarda para bulduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyince, kendinden geÃ§tiÄŸini sÃ¶yledi. E.T., "Fabrikada bulduÄŸumuz dolarlarÄ± kendi aramÄ±zda paylaÅŸtÄ±k. Ben de diÄŸerleri gibi kendi payÄ±ma dÃ¼ÅŸen parayÄ± gÃ¶mdÃ¼m. Polisler bizi yakalayÄ±nca da hepsini onlara teslim ettim" dedi.



DavanÄ±n yaÅŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k sanÄ±ÄŸÄ± E.D ile tutuksuz sanÄ±klar, E.D., A.N., ve E.S. de gÃ¶mÃ¼len paradan haberlerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyip beraatlarÄ±nÄ± istedi. ParalarÄ±n sahibi S.S. mazereti nedeniyle duruÅŸmaya katÄ±lmazken, mahkeme tutuklu sanÄ±klarÄ±n tahliye taleplerini reddederek duruÅŸmayÄ± erteledi.



