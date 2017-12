4 milyon dolarlÄ±k tÃ¶vbe

Mahkemenin, yaşı küçük sanık nedeniyle basına kapalı olarak gerçekleştirdiği duruşmada ifade veren tutuklu sanıklardan A.G.D., "Bu para bana hayır getirmedi. Bir kuruşunu bile kullanamadım. Artık, hırsızlık malının yaramadığını anladım. Çok pişmanım. Bundan sonra hırsızlık yapmayacağım" dedi.



Merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Caddesi’nde Seçkin Saruhanlı’ya ait tekstil fabrikasına geçen kasım ayında giren A.G.D. (20), E.T. (22) ve 17 yaşındaki E.D., bilgisayarları çalmak istedi. İddiaya göre, E.S. (24), A.N. (27) ve E.D.’nin (22) gözcülük yaptığı hırsızlık olayında, A.G.D., E.T. ve E.D. fabrika sahibi Seçkin Saruhanlı’nın odasında girdi.



KASADA DOLARLARI GÖRÜNCE BİRBİRİNİ TOKATLAMIŞLAR



Açtıkları çekmecede televizyon dolabının altında gizli olan çelik kasanın anahtarını bulan hırsızlar, çelik kasa içerisinde 4 milyon doları görünce, şok oldu. ’Rüya mı görüyoruz’ diyerek 15 dakika birbirlerini tokatlayan şüpheliler, poşetlere koydukları dolarlarla fabrikadan ayrıldı. İddiaya göre hırsızlar, gözcülük yapan 3 arkadaşından paranın 1.5 milyon dolarını saklamak istedi. Poşet içerisindeki parayı fabrika yakınındaki bir ağacın yakınına gömen hırsızlar, kalan parayı diğer arkadaşlarıyla birlikte Yıldırım İlçesi Karapınar Mahallesi’nde bölüştü.



GÖMDÜKLARİ PARAYI ALMAYA GELİNCE YAKALANDILAR



Hırsızlık olayı, sabah işyerine gelen çalışanların kasanın açık olduğunu görmesi sonucu ortaya çıktı. Paranın bir bölümünü yere düşüren şüphelilerin ayak izlerini takip eden polis, toprağa gömülen paraya ulaştı. Çevrede önlem alan polis, gömülü parayı almayan gelen şüphelileri yakaladı. Daha sonra gözcülük yapan arkadaşlarını da gözaltına alan polis, çalınan 4 milyon doları işyeri sahibine teslim etti.



’SÖZ VERİYORUM, BİR DAHA HIRSIZLIK YAMPAYACAĞIM’



Bursa 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, ’nitelikli hırsızlık’ suçundan 5’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlanan tutuklu sanıklar A.G.D., E.T. ve E.D. ile ’Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi’ suçundan 3’er yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanıklar A.N., E.D. ve E.S. çıktıkları ilk duruşmada pişman olduklarını söyledi. Duruşmada ifade veren tutuklu sanıklardan A.G.D şunları anlattı:



"Ben, arkadaşım E.T ve E.D. ile birlikte kiraladığımız otomobil ile gezerken, camının kırık olduğunu fark ettiğimiz fabrika binasına ’Para buluruz’ umuduyla girdik. Bir dolabın çekmecesinde, bir miktar para ile kasa anahtarı bulduk. Sonra anahtarın ait olduğu kasayı açtık. İçinde çok miktarda dolar vardı. Sevinçten ve şaşkınlıktan kendimizi kaybedip, birbirimizi tokatladık. Daha sonra bir kısmını orada bulduğumuz poşete koyup, arabada bekleyen E.T.’nin yanına döndük. İçeride çok para olduğunu söyleyip hep birlikte yeniden içeriye girdik. Daha sonra paraları bölüştük. Kendi payıma düşen paradan yanıma sadece sadece 3–5 bin dolar alıp gerisini gömdüm. Bir daha gömdüğüm paranın yanına hiç gitmedim. Ancak polisler eve gelince, kendilerine paranın yerini söyledim. Bu para bana yar olmadı. Ben bir kaç kez hırsızlıktan cezaevine girip çıktım. Ancak, anladım ki böyle para insana hayır getirmiyor. Söz veriyorum hakim bey, artık hırsızlık yapmayacağım."



’PARANIN ÇOK OLDUĞUNU DUYUNCA KENDİMDEN GEÇTİM"



Tutuklu sanıklardan E.T. de, bu güne kadar hiç sabıkasının bulunmadığını, olay günü de aldığı alkolün etkisi ile araçta sızdığını, ancak arkadaşlarının kendisini uyandırıp, çok miktarda para bulduklarını söyleyince, kendinden geçtiğini söyledi. E.T., "Fabrikada bulduğumuz dolarları kendi aramızda paylaştık. Ben de diğerleri gibi kendi payıma düşen parayı gömdüm. Polisler bizi yakalayınca da hepsini onlara teslim ettim" dedi.



Davanın yaşı küçük sanığı E.D ile tutuksuz sanıklar, E.D., A.N., ve E.S. de gömülen paradan haberlerinin olmadığını söyleyip beraatlarını istedi. Paraların sahibi S.S. mazereti nedeniyle duruşmaya katılmazken, mahkeme tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek duruşmayı erteledi.