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    4 milyon 500 bin liralık uyuşturucu operasyonu

    Hürriyet Haber
    30.08.2017 - 11:59 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 11:59

    Bursa'da, jandarma ekipleri, piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira olan uyuşturucu ele geçirdi.

    Bursa İ Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Orhangazi ve Gemlik ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları devam ediyor. Oluşturulan özel ekip, ormanlık alanda kenevir ekildiğini belirledi. Yapılan incelemelerde 4 bin 452 kök kenevir ele geçirdi. Olayın şüphelilerini 4 hafta boyunca araştıran ekipler, operasyonun startını verdi.

    11 şüphelinin evine operasyon yapan ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramada 60 kilogram esrar ve 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin 4 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi. 5 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Etiketler: Uyuşturucu , Jandarma , Bursa
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