Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>4 milyon 300 bin öğrenciye destek kursu

    4 milyon 300 bin öğrenciye destek kursu

    AA
    07.11.2017 - 09:27 | Son Güncelleme:

    MEB Sınav Yönetimi Moral Motivasyon ve Rehberlik Daire Başkanı Yunus Yağmur, Türkiye'de Destekleme ve Yetiştirme Kursları'na 4 milyon 300 bin öğrencinin katıldığını belirtti. Yağmur, "Sayı sürekli artıyor. Bizleri asıl sevindirense kurslarda çocukların ders eksiklerinin giderilmesinin yanında sanata, spora, yazarlığa, şiire dair birçok eğitimlerin de verilmesi" dedi.

    Afyonkarahisar Susuz Ortaokulu’ndaki Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nda incelemelerde bulunan Yunus Yağmur, Türkiye'de sadece ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenci sayısının dünyadaki 30 ülkenin nüfusundan fazla olduğunu söyledi.

    Türkiye'de öğrencilerin sadece test yöntemiyle yetiştirilemeyeceğini anlatan Yağmur, önceki sınav sistemi nedeniyle öğrencilerin sadece dershanelere yöneldiğini belirtti. 

    Yağmur, Türkiye genelinde Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nda yaklaşık 300 bin civarında öğretmenin görev aldığını ve öğrencileri yetiştirdiğini söyleyerek, şöyle konuştu:
    "Ülkemizde 4 milyon 300 bin civarındaki öğrencimiz Destekleme ve Yetiştirme Kursları'na gidiyor. Sayı sürekli artıyor. Bizleri asıl sevindiren ise kurslarda çocukların ders eksiklerinin giderilmesinin yanında sanata, spora, yazarlığa, şiire dair birçok eğitimlerin de verilmesi. Şu an 90 bin civarında öğrencimiz müzik eğitimi alıyor. Bunun içinde piyanodan tutun da bağlamaya ve diğer batı enstrümanlarına kadar birçok alanda öğrencilerimiz yetişiyor. Bundan dolayı da mutluluk duyuyoruz."

    Yağmur'a incelemelerde, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve şube müdürleri de eşlik etti.

    Etiketler: MEB , destekleme kursu
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri