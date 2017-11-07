4 milyon 300 bin öğrenciye destek kursu

Afyonkarahisar Susuz Ortaokulu’ndaki Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nda incelemelerde bulunan Yunus Yağmur, Türkiye'de sadece ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenci sayısının dünyadaki 30 ülkenin nüfusundan fazla olduğunu söyledi.

Türkiye'de öğrencilerin sadece test yöntemiyle yetiştirilemeyeceğini anlatan Yağmur, önceki sınav sistemi nedeniyle öğrencilerin sadece dershanelere yöneldiğini belirtti.

Yağmur, Türkiye genelinde Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nda yaklaşık 300 bin civarında öğretmenin görev aldığını ve öğrencileri yetiştirdiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Ülkemizde 4 milyon 300 bin civarındaki öğrencimiz Destekleme ve Yetiştirme Kursları'na gidiyor. Sayı sürekli artıyor. Bizleri asıl sevindiren ise kurslarda çocukların ders eksiklerinin giderilmesinin yanında sanata, spora, yazarlığa, şiire dair birçok eğitimlerin de verilmesi. Şu an 90 bin civarında öğrencimiz müzik eğitimi alıyor. Bunun içinde piyanodan tutun da bağlamaya ve diğer batı enstrümanlarına kadar birçok alanda öğrencilerimiz yetişiyor. Bundan dolayı da mutluluk duyuyoruz."

Yağmur'a incelemelerde, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve şube müdürleri de eşlik etti.