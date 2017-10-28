4 milyarlık 4 proje

GAYRİMENKUL şirketi Teknik Yapı, yatırım atağına kalkıyor. Firma, 6 ay içinde ikisi İstanbul Kartal, biri Fikirtepe ve biri de İzmir projesi olmak üzere 4 milyar lira değerinde 4 yeni projeyi hayata geçirecek. Ekonomiye katkı için hareket hızlarını artırdıklarını belirten Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, “Biz hep kriz dönemlerinde gaza bastık. Durup beklemedik. Bizler bu sektörde hancıyız yolcu değil. Şu anda kriz yok ama bu dönem işler biraz ağır gidiyor” dedi.

KARTAL’DA DÖNÜŞÜM

Kartal’da Tekel çalışanlarının kooperatifinde kentsel dönüşüm projesi hayata geçireceklerini belirten Durbakayım, bu alanda 1100 konut planladıklarını ifade etti. Kartal’da Diktaş Ören Bayan İplik Fabrikası’nın arsasında da proje geliştirdiklerini hatırlatan Durbakayım, projedeki konut etabında çalışmaların sürdüğünü, ofis etabına ise yeni başlayacaklarını ifade etti. İstanbul’da dönüşüm denilince akla ilk gelen bölge Fikirtepe’de de yeni bir konut projesi inşa edeceklerini, belirten Durbakayım, diğer bir projelerinin ise İzmir’de olacağını dile getirdi. Fikirtepe’deki üçüncü projeleri olan Uplife Kadıköy’ün devam ettiğini kaydeden Durbakayım, bölgede 2 projeleri daha olacağını söyledi. Fikirtepe’deki 5 projenin değerinin ise 3.1 milyar lirayı aştığını ifade eden Durbakayım, “Fikirtepe’yi biz tek başımızı yapsak bugün biterdi ve değeri en az yüzde 30 fazla olurdu. Teknik ve maddi yeterliliği olmayan firmalar Fikirtepe’nin şansızlığı oldu. Hayatında yapmış olduğu hacmin 10 katı işe giren firmalar daha belediye ruhsat harçlarında boğuldu kaldı” dedi. 15-20 yıl önce yapılan binaların dönüşüme sokulmasını da eleştiren Durbakayım, bunun milli bir kayıp olduğunu dile getirdi.

İZMİR VE TRABZON

İstanbul dışında ilk projesini Denizli’de hayata geçiren şirket, ikinci projesi için de İzmir’i seçti. Durbakayım İzmir’de 300 bin metrekare inşaat alanında konut, otel, ticari ünite gibi pek çok birim içereceğini söyledi. Bodrum Yalıçiftlik bölgesinde arazi topladıklarını, belirten Durbakayım, Trabzon’u da incelediklerini açıkladı.