4. kattan düştü, bahçe demirine saplandı!

Yamanevler Mahallesi Ayfer Sokak üzerindeki bir binanın 4. katının balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybedip düşen Murat Yalçınkaya, bahçe demirlerinin bulunduğu alana düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bahçe korkulukları vücuduna saplanan Yalçınkaya'yı itfaiye ekipleri demirlerin bazılarını keserek bulunduğu yerden çıkardı.

Ağır yaralanan Yalçınkaya, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yalçınkaya'nın ameliyatının sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.