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    4. kattan düştü, bahçe demirine saplandı!

    AA
    25.01.2018 - 00:40 | Son Güncelleme:

    İstanbul Ümraniye'de 4 katlı binanın balkonunda dengesini kaybederek bahçe demirlerinin üzerine düşen bir kişi ağır yaralandı.

    Yamanevler Mahallesi Ayfer Sokak üzerindeki bir binanın 4. katının balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybedip düşen Murat Yalçınkaya, bahçe demirlerinin bulunduğu alana düştü.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Bahçe korkulukları vücuduna saplanan Yalçınkaya'yı itfaiye ekipleri demirlerin bazılarını keserek bulunduğu yerden çıkardı.

    4. kattan düştü, bahçe demirine saplandı

    Ağır yaralanan Yalçınkaya, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Yalçınkaya'nın ameliyatının sürdüğü bildirildi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Etiketler: istanbul , ümraniye , balkon , son dakika
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