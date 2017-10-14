Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>4 işçinin öldüğü TÜPRAŞ patlamasında 4 tutuklama

    4 işçinin öldüğü TÜPRAŞ patlamasında 4 tutuklama

    Davut CAN/İZMİR (DHA)
    14.10.2017 - 06:28 | Son Güncelleme:

    TÜPRAŞ’ın İzmir Aliağa Rafinerisi’nde meydana gelen ve 4 işçinin yaşamını yitirdiği, 2 işçinin de yaralandığı patlamaya ilişkin gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

    Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın TÜPRAŞ’ın Aliağa rafinerisinde geçen Çarşamba günü saat 09.25 sıralarında meydana gelen ve işçilerden 24 yaşındaki Kemal Şaşmazer, 26 yaşındaki Mehmet Karademir, 40 yaşındaki Yusuf Kepenek ve 44 yaşındaki Mehmet Dere’nin yaşamını yitirdiği 2 işçinin de yaralandığı patlamaya ilişkin başlattığı soruşturmada, adliyeye sevk edilen yüklenici firma sahibi Bedrettin K., Şantiye Müdürü Muhammed Hulusi G., montaj ustası Ali B. ile işletme uzmanı Esfet B. tutuklandı. Baş mühendis Mehmet Emin T., işletme baş mühendisi Kürşat K. ve işletme mühendisi Burak K. ise adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı.

    Etiketler: İzmir , rafineri , patlama
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri