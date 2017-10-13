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    Haberler >Dünya>4 gündür yanıyor... 29 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp...

    4 gündür yanıyor... 29 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp...

    AA
    13.10.2017 - 05:20 | Son Güncelleme:

    ABD'nin Kaliforniya eyaletinde pazar gecesi başlayan orman yangınları kontrol altına alınamadı.

    Yetkililer, Kaliforniya'nın kuzeyinde çıkan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a yükseldiğini, 400'den fazla kişiden ise haber alınamadığını bildirdi.

    4 gündür yanıyor... 29 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp...Eyalette 17 noktada çıkan yangınlarda en az 3 bin 500 ev ve iş yeri zarar gördü, 647 kilometrekareden fazla ormanlık alan kül oldu.

    4 gündür yanıyor... 29 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp...Calistoga kentinde ise 5 bin kişi zorunlu olarak tahliye edildi.

    4 gündür yanıyor... 29 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp...
    ABD'de bu yıl çıkan orman yangınları şu ana kadar 2 milyar dolar zarara yol açtı. Bunun bugüne kadarki en yüksek rakam olduğu ifade ediliyor.
    4 gündür yanıyor... 29 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp...

    4 gündür yanıyor... 29 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp...

    4 gündür yanıyor... 29 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp...

    4 gündür yanıyor... 29 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp...

    Etiketler: yangın , orman yangını
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