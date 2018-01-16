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    4 eşli 68 yaşındaki muhtar 19 yaşındaki kızla evlendi! Savunması şoke etti

    İHA
    16.01.2018 - 13:27 | Son Güncelleme:

    Batman merkeze bağlı bir köyde muhtarlık yapan 4 eşli, 30’a yakın çocuklu 68 yaşındaki M.S.Ö., 5’inci evliliğini 19 yaşındaki A.B. ile yaptı. M.S.Ö.’nün hem kendinden 49 yaş küçük biri hem de 5’inci kez evlenmesini yadırgayan başta çocukları olmak üzere akrabaları, lüks bir salonda yapılan düğüne katılmadı. Yüzlerce kişilik salondaki düğün sadece birkaç kişinin katılımıyla yapıldı. 

    Batman merkeze bağlı bir köyde muhtarlık yapan ve 4 eşinden 30’a yakın çocuğu bulunan 68 yaşındaki M.S.Ö., 5’inci evliliğini babası köyde çobanlık yapan 19 yaşındaki A.B ile yaptı. M.S.Ö., düğün için de Batman merkezde yüzlerce kişilik lüks bir salon tuttu. Düğün yaklaşık bir hafta önce yapıldı.

    Ancak M.S.Ö.’nün hem 5’inci evliliğini yapması hem de kendisinden 49 yaş küçük biriyle evlenmesini yadırgayan yakınları düğüne katılmadı. Çocuklarının da gelmediği düğün sadece birkaç kişinin katılımıyla yapıldı. Neredeyse tüm salonun boş olduğu düğünde, halayı da gelin ve damat ile birkaç kişi çekti.

    M.S.Ö., evlenmediğini ve düğünün formalite olduğunu savundu. A.B. ise gelinliğe hasret kaldığı için böyle bir organizasyon yaptıklarını ileri sürerek, “Evlenmedik. Kendi aramızda müziği çalıp oynadık” dedi.

    Etiketler: Muhtar , Evlilik , gelinlik
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