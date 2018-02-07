4 devin 2017 bilançosu açıklandı

İŞ BANKASI’NDAN 353 MİLYAR TL

İŞ Bankası Grubu’nun 2017 yılında nakdi kredi büyüklüğü yüzde 19 artış ile 268 milyar TL’ye yükselirken, nakdi ve gayrinakdi kredileri aracılığıyla Türkiye ekonomisine verdiği toplam destek 352.8 milyar TL oldu. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “2017 yılında da sürdürülebilir ve sorunsuz büyüme politikamızdan taviz vermedik. Yatırım ve proje kredileri gibi kurumsal nitelikli finansman faaliyetlerimizin hacmini büyütürken, KOBİ’ler ve hane halkına verdiğimiz finansman desteğini de kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanarak artırdık. 2018 yılında da istihdama ve üretime verdiğimiz desteği artırarak devam ettireceğiz” dedi.

OYAK MADEN’DEN YÜKSEK KAPASİTE

ERDEMİR, İsdemir, Ersem, Erdemir Maden gibi Türkiye maden ve metalürji sektörünün lokomotif kurumlarına sahip olan OYAK Maden Metalürji Grubu, 2017 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, ‘sürdürülebilir büyüme ve karlılık’ hedefi doğrultusunda, OYAK üyeleri ve ülke menfaatleri doğrultusunda hareket etmeyi kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Yüksek kapasite kullanımının yanı

sıra üretim aşamalarındaki

verimliliğin artırılması da finansal başarıda etkili oldu.

QNB FİNANSBANK NET KÂRI 1.6 MİLYAR TL

2017’de aktifleri bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 125 milyar 857 milyon TL’ye ulaşan QNB Finansbank’ın yıl sonu net karı 1 milyar 603 milyon TL olarak gerçekleşti. QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, bankanın 2017 hedeflerinin üzerinde yüksek karlılık ve sektörün üzerinde büyüme ile kapattığını vurgulayarak, “2017 yılında bankamızın güçlü finansal yapısı ve kredi notlarıyla fonlama kaynaklarını çeşitlendirerek geniş yatırımcı kitlelerine ulaştık. Kredi genişlemesi sürecinde de aktif bir rol üstlendik” dedi.

ZİRAAT KATILIM AKTİFLERİ ARTTIRDI

ZİRAAT Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir bankanın 2017 yıl sonu bilançosuna ilişkin “Bankamız 2017 yılsonu itibarıyla toplam aktiflerini 2016 yılı sonuna göre yüzde 80 artırarak 14.3 milyar TL’lik bilanço büyüklüğüne ulaşmıştır. Kullandırdığımız nakdi fonlar yüzde 103 oranında artarak 11.7 milyar TL’ye, gayri nakdi fonlar ise yüzde 74 oranında büyüme ile 6.1 milyar TL’ye çıkarken; ülkemiz ekonomisine sağlanan destek toplam 17.8 milyar TL’ye ulaşmıştır. Ziraat Katılım’ın bilançosunda nakdi finansmanların payı yüzde 80 seviyesine yükselmiştir” dedi.